Profil 5 Member LUMINA, Girl Group I-Pop Pendatang Baru

Profil member LUMINA(HOUSE ENM)

INDUSTRI musik Indonesia atau I-Pop menyambut kehadiran bintang baru. Girl group LUMINA resmi memulai perjalanannya di panggung hiburan setelah merilis single perdana bertajuk 안녕, Bintang (Hello Bintang) pada Selasa (10/3).

Di bawah naungan HOUSE ENM dan produser Young Boss, LUMINA hadir dengan identitas unik yang memadukan sistem produksi Korea Selatan dengan jiwa Indonesia. Grup ini mengusung konsep Magical High-teen, sebuah ramuan melodi bergaya J-Pop, modernitas K-Pop, dan sentuhan dreamy dari genre Dream Pop.

Makna Nama dan Misi LUMINA

Nama LUMINA diambil dari gabungan kata “Luminous” yang berarti cahaya dan “ina” yang merujuk pada Indonesia. Dengan slogan “Say Hello To Your Dream”, grup yang memiliki basis penggemar bernama Starlets ini memiliki misi untuk bersatu dan menerangi dunia melalui karya musik mereka.

Hebatnya, grup jebolan program K-Pop ON-I ini hanya menjalani pelatihan intensif selama satu bulan untuk mempersiapkan vokal, koreografi, hingga syuting video musik sebelum akhirnya resmi diperkenalkan ke publik.

Profil Anggota LUMINA

LUMINA terdiri dari lima talenta muda dengan latar belakang etnis yang beragam, mulai dari Bali, Batak, Gorontalo, Palembang, hingga Tionghoa. Berikut profil lengkapnya:

1. Marsila Akwila (Wila)

Sebagai anggota tertua, gadis kelahiran Bogor, 6 Januari 2011 (15 tahun) ini memegang posisi Main Dancer. Wila dikenal memiliki tanggung jawab besar dan menjadi sosok kakak yang mengayomi anggota lainnya.

2. Fara Alfiratasya H. (Fara)

Berasal dari Bekasi dan lahir pada 15 Januari 2011 (15 tahun), Fara menempati posisi Lead Vocal. Fara tampil ikonik sebagai satu-satunya anggota yang mengenakan hijab, merepresentasikan inklusivitas dalam industri musik pop modern.

3. Kiandra Arundati H. (Kiandra)

Lahir di Jakarta pada 26 Oktober 2013 (12 tahun), Kiandra adalah Main Vocal dengan kemampuan vokal emosional. Ia sebelumnya pernah terlibat dalam produksi “Summer of School of Rock The Musical 2025”.

4. Kadek Isyana (Isyana)

Gadis asal Pontianak kelahiran 2 Mei 2015 (10 tahun) ini mengisi posisi Lead Vocal sekaligus Lead Dancer. Isyana dikenal dengan pesonanya yang polos dan segar di atas panggung.

5. Jennifer Natasha (Jennifer)

Sebagai maknae atau anggota termuda, Jennifer lahir di Jakarta pada 1 Juni 2015 (10 tahun). Meski paling muda, ia merupakan Lead Dancer dan Sub Vocal yang pemberani serta memiliki latar belakang pelatihan seni sejak dini.

Single debut LUMINA 안녕, Bintang (Hello, Bintang) saat ini sudah dapat dinikmati melalui berbagai platform musik digital seperti Spotify, YouTube Music, dan Apple Music. (Z-10)