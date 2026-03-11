Profil Fara LUMINA: Lead Vocal Berhijab Asal Bekasi

Fara LUMINA mencuri perhatian sebagai idol berhijab pertama di grup I-Pop kolaborasi Korea.(MI/Nadhira Izzati A)

INDUSTRI musik tanah air kembali melahirkan fenomena baru melalui debut girl group LUMINA. Di tengah persaingan ketat genre I-Pop (Indonesian Pop), sosok Fara Alfiratasya H. atau Fara menjadi pusat perhatian karena tampil konsisten mengenakan hijab.

Gadis asal Bekasi kelahiran 15 Januari 2011 ini resmi memulai debutnya lewat single bertajuk “안녕, Bintang (Hello Bintang)” pada Selasa, 10 Maret 2026.

Sebagai satu-satunya anggota yang berhijab di grup asuhan HOUSE ENM dan produser Korea Selatan, Young Boss, Fara membawa misi penting tentang keberagaman.

Baca juga : Profil 5 Member LUMINA, Girl Group I-Pop Pendatang Baru

Simbol Kebebasan Ekspresi

Fara menegaskan bahwa keputusannya tetap berhijab adalah sebuah kebanggaan sekaligus pembuktian. Ia ingin mematahkan stigma bahwa identitas religi dapat menghambat karier di industri hiburan yang seringkali menuntut keseragaman visual.

"Mungkin yang membuat aku beda di LUMINA karena aku satu-satunya yang pakai hijab. Di sini aku senang sekali bisa debut, tapi tetap mempertahankan hijabku," ujar Fara dalam konferensi pers daring, Rabu (11/3).

Ia menambahkan bahwa langkah ini adalah bagian dari haknya untuk berekspresi.

"Aku ingin menunjukkan bahwa kita bisa bebas mengekspresikan diri tanpa harus menghilangkan apa yang kita inginkan. Kita bisa tetap jadi diri sendiri dan tetap bekerja," tambahnya dengan penuh keyakinan.

Dukungan Manajemen dan Keluarga

Posisi Fara sebagai Lead Vocal dengan karakter suara kuat membuktikan bahwa kualitas talenta tetap menjadi prioritas utama di atas standar penampilan konvensional. Hal ini sejalan dengan visi produser Young Boss yang ingin menciptakan grup yang menghargai jati diri setiap anggotanya.

Pihak manajemen mengakui bahwa kehadiran Fara merupakan sebuah terobosan. Di industri musik global, khususnya standar girl group Korea yang biasanya sangat ketat, kehadiran anggota berhijab menjadi nilai tambah yang unik.

"Dukungan keluarga dan teman-temanku selalu membuatku berani melakukannya. Aku ingin membuktikan bahwa memakai hijab bukanlah halangan untuk bermimpi dan berkarya. Keberagaman itu indah," pungkas Fara.

Dengan semangat yang dibawanya, Fara kini menjadi representasi kekuatan bagi banyak perempuan muda Indonesia untuk tidak takut mengejar impian tanpa kehilangan identitas diri. (Z-10)