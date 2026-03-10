Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Alasan Garp Menyerang Pulau Hachinosu di One Piece

Reynaldi Andrian Pamungkas
10/3/2026 23:10
Alasan Garp Menyerang Pulau Hachinosu di One Piece
Monkey D. Garp(Doc IMDB)

DUNIA One Piece diguncang oleh aksi nekat sang Pahlawan Angkatan Laut, Monkey D. Garp. Tanpa izin resmi dari Markas Besar Marine, kakek dari Luffy ini memimpin serangan langsung ke Hachinosu, markas besar Yonko Blackbeard. Langkah ini memicu salah satu pertempuran paling emosional dalam saga Final Saga.

Mengapa Garp Menyerang Hachinosu?

Alasan utama Garp menyerang Pulau Hachinosu adalah untuk menyelamatkan Koby, murid kesayangannya yang diculik oleh Marshall D. Teach (Blackbeard) di Amazon Lily. Bagi Garp, Koby bukan sekadar prajurit biasa, melainkan sosok yang ia gadang-gadang sebagai "Masa Depan Angkatan Laut".

Garp memiliki filosofi kuat bahwa nyawa generasi muda jauh lebih berharga daripada orang tua sepertinya. Itulah sebabnya, meski harus melanggar protokol militer dan menyerang wilayah Yonko sendirian, Garp tetap maju demi memastikan bibit unggul Angkatan Laut tersebut tidak padam.

Baca juga : Cara Nonton One Piece Live Action Season 2 Lengkap Subtitle Indonesia

Daftar Anggota Tim Penyelamat Garp

Dalam misi berisiko tinggi ini, Garp didampingi oleh anggota unit rahasia SWORD dan beberapa perwira muda yang setia. Berikut adalah daftar mereka:

  • Helmeppo: Rekan seperjuangan Koby yang ikut bertaruh nyawa.
  • Prince Grus: Laksamana Muda dengan kemampuan Gunyo Gunyo no Mi (Tanah Liat).
  • Kujaku: Cucu dari Laksamana Madya Tsuru yang menggunakan kekuatan cambuk.
  • Hibari: Penembak jitu yang menggunakan peluru "GP Flower".
  • Tashigi: Kapten Angkatan Laut yang ikut memberikan bantuan logistik dan tempur.

Serangan pembuka Garp yang bernama Galaxy Impact mampu menghancurkan sebagian besar bangunan di Hachinosu hanya dengan tekanan udara berlapis Haki.

Lawan-Lawan Berat Garp di Pulau Bajak Laut

Garp tidak hanya menghadapi kroco bajak laut, tetapi juga para petinggi Blackbeard Pirates yang memiliki kekuatan buah iblis luar biasa. Inilah lawan yang dihadapi Garp:

Baca juga : Jadwal One Piece Live Action Season 2, Segini Jumlah Episode yang akan Tayang

1. Kuzan (Aokiji)

Duel paling dramatis terjadi antara Garp melawan mantan muridnya, Kuzan. Pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga ideologi. Kuzan yang kini bergabung dengan Blackbeard terpaksa membekukan gurunya sendiri untuk mengakhiri pertempuran.

2. Shiryu of the Rain

Shiryu menggunakan kekuatan Suke Suke no Mi (tembus pandang) untuk memberikan serangan licik. Ia berhasil menusuk Garp saat sang Pahlawan mencoba melindungi Koby dari serangan mendadak.

3. Avalo Pizarro

Sebagai pemakan buah iblis Shima Shima no Mi, Pizarro bisa mengendalikan seluruh pulau Hachinosu. Ia mencoba menghancurkan kapal pelarian Marinir sebelum akhirnya dihentikan oleh kombinasi serangan Garp dan Koby.

Misi serangan ke Hachinosu berakhir dengan keberhasilan penyelamatan Koby dan para tawanan lainnya. Namun, harganya sangat mahal. Garp memilih untuk tinggal di pulau tersebut dan membiarkan dirinya ditangkap agar para juniornya bisa melarikan diri. Tindakan ini mempertegas statusnya sebagai pahlawan sejati yang rela berkorban demi masa depan. (Z-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved