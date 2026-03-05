Hanung Bramantyo tak Ingin Eksploitasi Kesedihan di Film Adaptasi Children of Heaven

Film Children of Heaven(MI/Fathurrozak)

FILM fenomenal Children of Heaven karya Majid Majidi yang pertama kali dirilis tahun 1997, kini diadaptasi ke dalam film Indonesia. Diproduksi oleh MD Pictures, film ini disutradarai Hanung Bramantyo.

Children of Heaven dikenal sebagai salah satu karya sinema berpengaruh yang masuk nominasi Academy Awards untuk Best Foreign Language Film (kini Best International Feature). Sejak saat itu, film ini sudah diadaptasi ke berbagai versi, seperti film Singapura Homerun (2003), film India Bumm Bumm Bole (2010), dan film Tamil India Akka Kuruvi (2022).

“Cerita ini sudah kami kejar 7-8 tahun, akhirnya bisa jatuh ke tangan MD. Jadi saya sangat bersyukur dan hasilnya sesuai ekspektasi saya,,” kata CEO MD Entertainment dan produser Children of Heaven Indonesia, Manoj Punjabi saat konferensi pers perilisan teaser poster dan trailer di XXI Epicentrum, Rabu, (4/3).

Film ini mengisahkan drama emosional antara dua bersaudara Ali dan Zahra yang, karena terhimpit kemiskinan, harus bergantian memakai sepasang sepatu untuk sekolah. Dalam remake versi Indonesia, Children of Heaven masih menjaga premis ini, dengan perubahan latar tempat dan sosial dalam negeri.

Sutradara Hanung Bramantyo menyampaikan visinya dalam pembuatan film ini tidak ingin mengeksploitasi kesedihan dan kemiskinan, tetapi justru menunjukkan martabat manusia.

“Sebagaimana diharapkan oleh kreatornya, Majid Majidi, film ini tidak boleh mengeksploitasi kesedihan dan kemiskinan, tapi justru di tengah situasi serba kekurangan kita harus berdaya, kita harus menunjukkan martabat kita sebagai manusia,” kata Hanung.

“Saya ingin menunjukkan hidup itu seperti ini, terkadang anak-anak kecil dipaksa menjadi dewasa oleh keadaan.”

Tokoh Ali akan diperankan oleh aktor muda Jared Ali, 10, yang sejauh ini sudah bermain dalam enam film, sedangkan Zahra diperankan oleh Humaira Jahra, 6.

Selain Jared Ali dan Humaira Jahra, beberapa pemeran yang bermain dalam Children of Heaven antara lain Andri Mashadi, Faradina Mufti, El Barra Varelino Sky, Oki Rengga, Muhadkly Acho, Reza Nangin, Benidictus Siregar, Didik Nini Thowok, Dodit Mulyanto, Lolox, Erick Estrada GP, Slamet Rahardjo, dan Varen Arianda.