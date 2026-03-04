Tiket Fan Meeting Kim Seon Ho 2026 di Seoul Sold Out, Jakarta Jadi Tujuan Berikutnya!

Kim Seon Ho buktikan popularitas! Tiket fan meeting LOVE FACTORY 2026 di Seoul ludes terjual.(Instagram)

AKTOR Korea Selatan, Kim Seon Ho, kembali mengukuhkan posisinya sebagai bintang papan atas dengan kekuatan penjualan tiket yang luar biasa. Tiket untuk acara fan meeting solonya di Seoul dilaporkan terjual habis sesaat setelah resmi dibuka.

Berdasarkan laporan Allkpop, pada Selasa, 3 Maret 2026 KST, sesi presale untuk klub penggemar acara bertajuk 2026 KIM SEONHO FANMEETING LOVE FACTORY ASIA TOUR di Seoul dilakukan melalui platform tiket daring NOL Ticket.

Seluruh kursi untuk dua hari pertunjukan langsung terisi penuh (sold out) dalam waktu singkat, menunjukkan antusiasme tinggi dari para penggemar yang telah menantikan kehadirannya.

Kembalinya Sang Aktor ke Panggung Fan Meeting

Tajuk LOVE FACTORY memiliki makna filosofis sebagai sebuah "pabrik yang menciptakan segala sesuatu yang dipenuhi dengan cinta." Acara ini menarik perhatian besar karena menjadi fan meeting domestik pertama Kim Seon Ho di Korea Selatan dalam kurun waktu sekitar dua tahun terakhir.

Menanggapi respons luar biasa dan status sold out tersebut, Kim Seon Ho dikabarkan tengah menyiapkan panggung spesial sebagai bentuk apresiasi atas dukungan penggemar.

Acara ini akan mencakup segmen penyambutan (welcoming segment) serta berbagai sudut interaktif yang dirancang khusus untuk menyampaikan rasa terima kasihnya secara langsung kepada fans.

Informasi Tiket Seoul:

Tanggal: 11 dan 12 April 2026

11 dan 12 April 2026 Lokasi: Blue Square Woori WON Banking Hall, Seoul

Blue Square Woori WON Banking Hall, Seoul Platform: NOL Ticket

Jadwal Padat dan Tur Asia Termasuk Jakarta

Kim Seon Ho saat ini tengah menikmati masa produktif dalam kariernya. Ia baru saja kembali menyapa pemirsa lewat serial Netflix Can This Love Be Translated? yang tayang perdana pada Januari 2026. Selain itu, ia juga aktif di atas panggung teater melalui lakon Secret Passage.

Setelah membuka tur di Seoul, Kim Seon Ho akan melanjutkan perjalanan globalnya. Tur Asia ini dijadwalkan menyambangi enam kota besar, yaitu:

No Kota Negara 1 Seoul Korea Selatan 2 Jakarta Indonesia 3 Kanagawa Jepang 4 Manila Filipina 5 Taipei Taiwan 6 Bangkok Thailand

Keberhasilan penjualan tiket di Seoul ini menjadi sinyal positif bagi promotor di kota-kota lain, termasuk Jakarta, bahwa magnet "Si Anak Baik" masih sangat kuat di pasar Asia. Penggemar di Indonesia kini mulai bersiap menantikan pengumuman resmi terkait jadwal penjualan tiket untuk lokasi Jakarta. (Z-10)