Kim Seon Ho Kembali ke Jakarta! Simak Jadwal dan Lokasi Fan Meeting Asia Tour 2026 Love Factory

Kabar gembira bagi para Seonhohada Indonesia. Aktor populer asal Korea Selatan, Kim Seon Ho, dipastikan akan kembali menyapa penggemar di Tanah Air melalui rangkaian tur Asia terbarunya yang bertajuk “Love Factory” pada tahun 2026.
Kepastian ini menyusul pengumuman resmi mengenai jadwal tur sang aktor yang akan menyambangi sejumlah kota besar di Asia. Kehadiran bintang drama Start-Up dan Hometown Cha-Cha-Cha ini diprediksi akan menjadi salah satu acara fan meeting terbesar di semester pertama tahun 2026.
Berdasarkan informasi resmi, fan meeting Kim Seon Ho di Indonesia dijadwalkan berlangsung pada:
Pemilihan ICE BSD City sebagai lokasi acara menunjukkan skala yang lebih besar dibandingkan kunjungan-kunjungan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi antusiasme penggemar yang terus meningkat setiap tahunnya.
Indonesia menjadi salah satu destinasi utama dalam rangkaian tur Asia "Love Factory". Tur ini akan dibuka secara perdana di Seoul, Korea Selatan, sebelum sang aktor terbang ke berbagai negara tetangga.
Selain Jakarta, Kim Seon Ho dijadwalkan mengunjungi beberapa negara berikut dalam rangkaian tur 2026:
Konsep "Love Factory" disebut-sebut akan membawa suasana yang lebih hangat, intim, dan interaktif. Selain sesi bincang-bincang (talkshow), penggemar dapat menantikan berbagai segmen menarik seperti permainan di atas panggung, sesi tanya jawab langsung, hingga penampilan spesial Kim Seon Ho membawakan lagu-lagu favoritnya.
Hingga saat ini, promotor lokal belum merilis rincian harga tiket dan konfigurasi tempat duduk (seating plan). Penggemar disarankan untuk memantau kanal resmi agar terhindar dari penipuan tiket atau jastip ilegal.
Kunjungan pada April 2026 mendatang akan menjadi momen ketiga bagi Kim Seon Ho bertemu secara resmi dengan penggemar di Indonesia. Berikut adalah rekam jejak kehadirannya di Jakarta:
Kunjungan perdana Kim Seon Ho berlangsung selama dua hari (2-3 Juni 2023) di Tennis Indoor Stadium, Senayan. Saat itu, ia sukses memukau ribuan penonton dengan keramahannya dan usahanya mencoba berbagai kuliner lokal Indonesia.
Setahun berselang, tepatnya pada 27 Juli 2024, ia kembali hadir di Indonesia Arena, Jakarta Pusat. Acara ini semakin memperkuat ikatan antara sang aktor dengan komunitas Seonhohada Indonesia.
Dengan kesuksesan berbagai proyek film dan drama terbarunya, kembalinya Kim Seon Ho di tahun 2026 dipastikan akan menjadi momen yang paling dinantikan. Pastikan Anda sudah bersiap untuk melakukan war ticket dalam waktu dekat!
Kapan Kim Seon Ho ke Indonesia lagi?
Kim Seon Ho akan mengadakan fan meeting di Jakarta pada 25 April 2026 di ICE BSD City.
Apa judul tur fan meeting Kim Seon Ho tahun 2026?
Tur Asia Kim Seon Ho tahun 2026 bertajuk "Love Factory".
Di mana lokasi fan meeting Kim Seon Ho 2026?
Acara akan diselenggarakan di ICE BSD City, Tangerang, Indonesia. (Z-10)
