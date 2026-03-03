Siap War! Tiket Fanmeeting Kim Seonho 2026 di Jakarta Dijual 2 Hari Lagi, Berikut Rincian Harganya!

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
KABAR gembira bagi para Seonhohada Indonesia! Aktor papan atas Korea Selatan, Kim Seonho, dipastikan akan kembali menyapa penggemar di tanah air melalui rangkaian tur Asia bertajuk 2026 <LOVE FACTORY> Fanmeeting in Jakarta.
Momen yang paling dinantikan sudah di depan mata. Penjualan tiket resmi untuk acara yang diprediksi akan sold out dalam hitungan menit ini akan dibuka hanya dalam dua hari ke depan.
Pastikan Anda sudah menyiapkan koneksi internet yang stabil untuk berburu kursi terbaik.
Berdasarkan informasi resmi dari promotor Three Mountains Ave, Kim Seonho akan menggelar pertemuan intim dengan penggemar pada:
Promotor telah merilis tiga kategori tiket utama dengan berbagai keunggulan posisi menonton. Berikut adalah rincian harga tiketnya:
|Kategori Tiket
|Harga (IDR)
|Love Director
|Rp3.000.000
|Love Engineer
|Rp2.500.000
|Love Crew (Tribune)
|Rp1.700.000
*Catatan: Harga di atas belum termasuk pajak pemerintah dan biaya layanan platform (admin fee).
Tiket resmi hanya akan dijual melalui satu pintu untuk menghindari praktik penipuan atau calo. Catat jadwal penjualannya agar tidak terlewat:
Jangan sampai melewatkan kesempatan emas untuk melihat langsung sang "Hong Banjang" di atas panggung. Pantau terus informasi terbaru mengenai seating plan dan benefit tambahan melalui akun Instagram resmi promotor di @threemountainsave.
Acara akan berlangsung pada Sabtu, 25 April 2026 di Hall 10, ICE BSD.
Tiket hanya tersedia di situs resmi www.KIMSEONHOINJAKARTA2026.com mulai tanggal 5 Maret 2026.
Kategori Love Crew merupakan kategori Tribune yang biasanya bersifat seated, sementara rincian kategori lainnya akan diumumkan melalui seating plan resmi oleh promotor.
Simak tips memilih baju Lebaran yang nyaman, berkualitas, dan ramah di kantong. Modinity Raya Festival 2026 di ICE BSD hadirkan koleksi spesial mulai Rp40.000.
Pameran industri kaca dan fasad terbesar Asia Tenggara, Glasstech Asia & Fenestration Asia 2025, dibuka di ICE BSD dengan 200 peserta dari 9 negara.
ICE BSD terus berinovasi melalui serangkaian peningkatan strategis yang membuat penyelenggaraan acara menjadi lebih lancar, fleksibel, dan nyaman bagi pengunjung.
Produsen Kimia Konstruksi resmi memperluas cakupan bisnisnya dengan meluncurkan lini produk ritel perdana dalam gelaran Indo Build Tech 2025 yang digelar di ICE BSD City
Produk yang dirancang sebagai ultimate waterproofing protection dengan keunggulan proteksi hingga 10 tahun.
Mau nonton Kim Seonho di ICE BSD? Simak strategi war tiket Fanmeeting Jakarta 2026. Link resmi, syarat dokumen, dan trik agar tidak kehabisan!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved