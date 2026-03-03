Siap War! Tiket Fanmeeting Kim Seonho 2026 di Jakarta Dijual 2 Hari Lagi, Berikut Rincian Harganya!

Tiket Fanmeeting Kim Seonho 2026 di Jakarta Dijual 2 Hari Lagi.(Dok. Instagram)

KABAR gembira bagi para Seonhohada Indonesia! Aktor papan atas Korea Selatan, Kim Seonho, dipastikan akan kembali menyapa penggemar di tanah air melalui rangkaian tur Asia bertajuk 2026 <LOVE FACTORY> Fanmeeting in Jakarta.

Momen yang paling dinantikan sudah di depan mata. Penjualan tiket resmi untuk acara yang diprediksi akan sold out dalam hitungan menit ini akan dibuka hanya dalam dua hari ke depan.

Pastikan Anda sudah menyiapkan koneksi internet yang stabil untuk berburu kursi terbaik.

Jadwal dan Lokasi Fanmeeting Kim Seonho 2026

Berdasarkan informasi resmi dari promotor Three Mountains Ave, Kim Seonho akan menggelar pertemuan intim dengan penggemar pada:

Hari/Tanggal: Sabtu, 25 April 2026

Lokasi: Hall 10, ICE BSD, Tangerang

Promotor: Three Mountains Ave

Daftar Harga Tiket Fanmeeting Kim Seonho <LOVE FACTORY>

Promotor telah merilis tiga kategori tiket utama dengan berbagai keunggulan posisi menonton. Berikut adalah rincian harga tiketnya:

Kategori Tiket Harga (IDR) Love Director Rp3.000.000 Love Engineer Rp2.500.000 Love Crew (Tribune) Rp1.700.000

*Catatan: Harga di atas belum termasuk pajak pemerintah dan biaya layanan platform (admin fee).

Link Resmi dan Jadwal Penjualan Tiket

Tiket resmi hanya akan dijual melalui satu pintu untuk menghindari praktik penipuan atau calo. Catat jadwal penjualannya agar tidak terlewat:

Tanggal Mulai Penjualan: Kamis, 5 Maret 2026

Situs Resmi: www.KIMSEONHOINJAKARTA2026.com

Tips Menang War Tiket Kim Seonho Jakarta 2026

Siapkan Data Diri: Catat NIK, Nama Lengkap, dan Email di Notepad agar tinggal copy-paste saat pengisian formulir. Koneksi Internet: Gunakan jaringan yang stabil (disarankan menggunakan kabel LAN atau WiFi kecepatan tinggi). Standby Lebih Awal: Masuk ke situs minimal 30 menit sebelum penjualan dibuka untuk menghindari antrean panjang. Satu Perangkat: Fokus pada satu perangkat dengan performa terbaik untuk meminimalisir risiko lag.

Jangan sampai melewatkan kesempatan emas untuk melihat langsung sang "Hong Banjang" di atas panggung. Pantau terus informasi terbaru mengenai seating plan dan benefit tambahan melalui akun Instagram resmi promotor di @threemountainsave.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Kapan fanmeeting Kim Seonho di Jakarta 2026 diadakan?

Acara akan berlangsung pada Sabtu, 25 April 2026 di Hall 10, ICE BSD.

Di mana link pembelian tiket resmi Kim Seonho Jakarta?

Tiket hanya tersedia di situs resmi www.KIMSEONHOINJAKARTA2026.com mulai tanggal 5 Maret 2026.

Apakah ada kategori tiket duduk (seated)?

Kategori Love Crew merupakan kategori Tribune yang biasanya bersifat seated, sementara rincian kategori lainnya akan diumumkan melalui seating plan resmi oleh promotor.