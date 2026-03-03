4 Strategi War Tiket Fanmeeting Kim Seonho di Jakarta 2026, Simak Tips Berikut!

Headline
DUA hari menjelang pembukaan loket digital, ketegangan mulai terasa di kalangan Seonhohada Indonesia. Fanmeeting Kim Seonho bertajuk <LOVE FACTORY> yang akan digelar di ICE BSD pada 25 April 2026 diprediksi akan mengalami war tiket yang sangat sengit.
Agar Anda tidak sekadar menjadi penonton di media sosial saat orang lain pamer tiket, diperlukan strategi matang sebelum "pertempuran" dimulai pada 5 Maret 2026 mendatang. Berikut adalah panduan teknis agar peluang Anda mendapatkan tiket kategori impian semakin besar.
Jangan sampai Anda terjebak di situs yang salah atau link phising yang mengatasnamakan promotor. Three Mountains Ave hanya menunjuk satu kanal resmi untuk transaksi. Pastikan Anda sudah menyimpan alamat berikut:
Dalam hitungan detik, ribuan orang akan mengakses situs yang sama. Kecepatan pengisian data adalah kunci kemenangan. Jangan baru mencari KTP saat sudah berhasil masuk ke halaman formulir. Siapkan catatan di Notepad atau aplikasi pesan yang berisi:
Banyak penggemar gagal di tahap akhir karena metode pembayaran yang bermasalah. Pastikan Anda telah menyiapkan:
Promotor menghimbau agar penggemar hanya membeli tiket melalui situs resmi. Tiket yang dibeli melalui pihak ketiga atau calo berisiko tidak valid dan tidak akan mendapatkan bantuan jika terjadi kendala saat proses scan masuk di lokasi acara.
Strategi war tiket yang efektif bukan tentang seberapa banyak tab yang Anda buka, melainkan stabilitas koneksi:
|Kategori
|Harga
|Love Director
|Rp3.000.000
|Love Engineer
|Rp2.500.000
|Love Crew (Tribune)
|Rp1.700.000
Persiapkan diri Anda sekarang juga. Pantau informasi jam operasional penjualan tiket secara detail melalui akun Instagram resmi @threemountainsave. Selamat berjuang, Seonhohada! (Z-10)
