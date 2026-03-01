Daftar Lengkap Pemenang Brit Awards 2026, Olivia Dean Didaulat Jadi Ratu Pop Baru

Headline
MALAM puncak penganugerahan musik paling bergengsi di Inggris, Brit Awards 2026, sukses digelar di Manchester. Tahun ini menjadi tonggak sejarah baru bagi industri musik Britania Raya dengan dominasi talenta-talenta muda yang segar.
Penyanyi Olivia Dean resmi dinobatkan sebagai ratu baru pop Inggris setelah berhasil menyapu bersih kategori utama, termasuk Artist of the Year dan Album of the Year untuk karyanya yang bertajuk The Art of Loving. Kemenangan ini mengukuhkan posisi Dean sebagai salah satu vokalis paling berpengaruh di generasinya.
Tak kalah bersinar, Sam Fender juga menunjukkan taringnya dengan memenangkan kategori Best Alternative/Rock Act. Kolaborasi apiknya bersama Olivia Dean dalam lagu "Rein Me In" juga berhasil menyabet gelar Song of the Year, mengalahkan nama-nama besar seperti Ed Sheeran dan Raye.
Berikut adalah daftar para pemenang yang berhasil membawa pulang trofi desain Matthew Williamson pada malam penganugerahan di Manchester:
|Kategori
|Pemenang
|Artist of the Year
|Olivia Dean
|Album of the Year
|Olivia Dean - The Art of Loving
|Song of the Year
|Sam Fender (with Olivia Dean) - "Rein Me In"
|Group of the Year
|Wolf Alice
|International Artist of the Year
|Rosalía
|International Song of the Year
|Rosé & Bruno Mars - "APT"
|Breakthrough Artist
|Lola Young
|Best Alternative/Rock Act
|Sam Fender
|Best Hip-Hop/Rap/Grime Act
|Dave
|Best Dance Act
|Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax
Kategori internasional juga memberikan kejutan besar. Personel Blackpink, Rose, bersama Bruno Mars berhasil memenangkan International Song of the Year lewat lagu hit global mereka, "APT". Kemenangan ini menandai dominasi musik pop global yang semakin inklusif di panggung Brit Awards.
Tahun 2026 juga memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para legenda. Ozzy Osbourne dianugerahi Lifetime Achievement atas kontribusi luar biasanya bagi musik rock dan metal dunia. Sementara itu, Noel Gallagher diakui sebagai Songwriter of the Year dan Mark Ronson menerima penghargaan Outstanding Contribution to Music.
Penyelenggaraan Brit Awards 2026 di Manchester merupakan bagian dari upaya industri musik Inggris untuk lebih merangkul ekosistem musik di luar London (North of England).
Dengan berakhirnya gelaran Brit Awards 2026, industri musik kini menantikan langkah selanjutnya dari para pemenang, terutama Olivia Dean yang diprediksi akan melakukan tur dunia besar-besaran tahun ini. (Z-10)
