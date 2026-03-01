Brit Awards 2026, Olivia Dean Borong 4 Piala!

Headline
BRIT Awards 2026 baru saja usai digelar di Manchester, menandai babak baru dalam sejarah penghargaan musik paling bergengsi di Inggris. Malam itu bukan hanya soal piala, tetapi juga tentang pergeseran budaya, penampilan eksperimental, dan kejutan yang tak terduga.
Penyanyi Olivia Dean menjadi bintang utama dengan memenangkan seluruh kategori yang menominasikannya. Dean membawa pulang empat trofi bergengsi: Artist of the Year, Song of the Year, Best Pop Artist, dan Best Album untuk karyanya yang mendapat pujian kritis, The Art Of Loving.
Rosalía memberikan penampilan paling berani malam itu. Membawakan single Berghain, ia memadukan vokal Wagnerian dengan aransemen string yang megah. Kejutan muncul saat Bjork naik ke panggung dengan kostum futuristik untuk memberikan bait tamu yang memukau seluruh audiens di stadion.
Harry Styles membuka acara dengan gaya yang lebih formal namun tetap eksentrik. Mengenakan setelan Chanel, Styles membawakan lagu Aperture dengan koreografi teknis yang rumit, menandai transisinya ke genre musik klub yang lebih eksperimental.
Produser legendaris Mark Ronson menerima penghargaan Outstanding Contribution. Dalam pidato yang mengharukan, ia mendedikasikan piala tersebut untuk mendiang Amy Winehouse. Ronson mengenang bagaimana sesi rekaman Back To Black 20 tahun lalu telah mengubah hidup dan kariernya selamanya.
Meskipun penuh kemeriahan, beberapa kemenangan memicu diskusi. Noel Gallagher yang memenangkan Songwriter of the Year secara jujur mengakui di atas panggung bahwa dirinya belum menulis lagu baru dalam dua tahun terakhir.
Banyak pengamat menilai ini adalah bentuk penghormatan atas dampak besar tur reuni Oasis terhadap ekonomi Inggris.
Selain itu, grup Wolf Alice menggunakan podium kemenangan mereka untuk menyuarakan isu krusial: penutupan tempat musik akar rumput (grassroots venues).
Mereka mendesak pemerintah dan industri untuk lebih memperhatikan kelangsungan hidup klub-klub kecil yang menjadi tempat belajar bagi musisi baru.
Keputusan memindahkan Brit Awards ke Manchester terbukti sukses. Dengan rangkaian acara pendukung seperti art trails dan gig lokal, Brit Awards 2026 berhasil merayakan musik Inggris secara lebih inklusif di luar sentralitas London.
Seperti kata pepatah lokal, "Apa yang dilakukan Manchester hari ini, akan dilakukan London besok."
Siapa yang memenangkan Artist of the Year?
Olivia Dean memenangkan kategori Artist of the Year di Brit Awards 2026.
Mengapa Brit Awards diadakan di Manchester?
Langkah ini diambil untuk mendukung industri kreatif di wilayah Utara Inggris dan memberikan apresiasi pada sejarah musik Manchester yang kaya. (Z-10)
