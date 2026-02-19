Hilary Duff Ungkap Hobi Merajutnya Sebagai Terapi

Jelang rilis album baru, Hilary Duff ungkap hobi merajut sebagai terapi usai konser. Ia juga blak-blakan soal karier dan inspirasi lagu "Mature".(Instagram)

BINTANG pop dan aktris Hilary Duff baru saja membagikan sisi lain kehidupannya yang jauh dari gemerlap panggung. Dalam wawancara terbaru dengan i-D yang diterbitkan Rabu (18/2), penyanyi berusia 38 tahun ini mengungkapkan ia memiliki hobi baru yang cukup unik bagi seorang bintang rock, merajut (crocheting).

Hobi ini ia temukan sebagai cara untuk menenangkan diri setelah memacu adrenalin di atas panggung. Duff menceritakan setelah konser baru-baru ini, tubuhnya seolah menuntut aktivitas yang melibatkan gerakan tangan yang repetitif dan menenangkan.

"Sejauh ini, saya sudah membuat sebuah topi dan syal," ujar Duff. "Tidur lebih awal dan tidur malam yang nyenyak. Atau perawatan wajah. Saya juga mulai merajut."

Refleksi Karier dan Pilihan Keluarga

Perjalanan karier Duff yang melambung lewat serial Lizzie McGuire pada 2001 tidak selamanya mulus. Ia mengakui sempat mengalami masa-masa sulit saat tawaran pekerjaan sepi, namun ia memilih untuk tetap teguh pada pilihannya memprioritaskan keluarga.

"Saya sangat bahagia dengan posisi saya saat ini," ungkapnya. "Ada masa-masa ketika saya sangat takut tidak akan mendapatkan pekerjaan lagi, atau apakah masih ada orang di luar sana yang peduli. Saya mungkin akan lebih sering berkata 'tidak' daripada yang saya lakukan dulu, dan tetap memiliki keyakinan. Saya juga memilih keluarga saya. Saya rela menerima semua masa sepi itu demi mereka."

Album Baru dan Makna Lagu "Mature"

Kabar baik bagi para penggemar, album studio keenam Duff yang bertajuk luck... or something dijadwalkan rilis pada Jumat (20/2) besok. Album ini diproduseri eksekutif oleh suaminya sendiri, Matthew Koma, yang juga ikut menulis single utama "Mature".

Lagu "Mature" menjadi sorotan karena liriknya yang personal. Dalam wawancara dengan Glamour, Duff mengonfirmasi bahwa lagu tersebut bercerita tentang hubungannya di masa lalu dengan pria yang jauh lebih tua.

"Ini jelas tentang hubungan yang pernah saya jalani. Hubungan itu sangat singkat dengan seseorang yang lebih tua dari saya, dan itu tidak ilegal, tetapi tidak pantas jika dilihat kembali setelah sekian lama berlalu," jelas pelantun Come Clean tersebut.

Ia menambahkan bekerja sebagai orang dewasa sejak usia 10 tahun membuatnya kesulitan menjalin hubungan dengan orang-orang sebaya. Terlepas dari spekulasi publik, Duff merasa sulit untuk membela beberapa hal yang telah terjadi dalam hidupnya karena sifatnya yang sangat bernuansa (nuanced).

Setelah perilisan albumnya, Hilary Duff dijadwalkan segera menyapa penggemar lewat tur bertajuk Lucky Me Tour. (People/Z-2)