Kreator Serial 'Tehran' Dana Eden Meninggal di Athena

Dana Eden, produser pemenang Emmy di balik serial spy thriller 'Tehran', ditemukan meninggal dunia di Athena. (Instagram)

INDUSTRI televisi internasional berduka atas kepergian Dana Eden, produser sekaligus rekan kreator serial spy thriller populer "Tehran". Eden, 52, ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar hotel di Athena, Yunani, pada Minggu malam waktu setempat.

Keberadaan Eden di Athena bertujuan untuk proses syuting musim keempat serial pemenang Emmy Award tersebut. Berdasarkan keterangan Kepolisian Yunani, jenazah Eden pertama kali ditemukan oleh saudara laki-lakinya. Pihak berwenang saat ini menyimpulkan penyebab kematiannya sebagai bunuh diri.

Bantahan Terhadap Isu Sabotase

Kematian Eden sempat memicu spekulasi liar di media Israel yang mengaitkan insiden ini dengan keterlibatan pihak asing, mengingat tema serial "Tehran" yang sangat politis. Namun, Donna and Shula Productions, perusahaan produksi yang didirikan Eden, segera mengeluarkan pernyataan tegas.

"Ini adalah momen duka yang luar biasa bagi keluarga, teman, dan kolega," tulis perusahaan tersebut. Mereka juga mengambil langkah tidak biasa dengan membantah rumor yang beredar. "Kematian ini bukan disebabkan oleh tindakan kriminal atau terkait isu nasionalistik. Rumor yang beredar tidak benar dan tidak berdasar."

Juru bicara kepolisian, Constantina Dimoglidou, menyatakan bahwa saudara laki-laki produser tersebut memberikan kesaksian bahwa Eden sedang dalam pengobatan untuk kondisi kesehatan yang pernah membuatnya dirawat di rumah sakit di masa lalu. Meski demikian, autopsi dan penyelidikan resmi tetap dilakukan sebagai prosedur standar.

Sosok Berpengaruh di Industri Televisi

Dana Eden merupakan tokoh sentral dalam perkembangan industri televisi Israel. Namanya melambung secara internasional setelah serial "Tehran" meraih sukses besar di Apple TV+. Serial ini mengisahkan agen Mossad kelahiran Iran yang menyusup ke Teheran untuk melumpuhkan program nuklir negara tersebut.

Lembaga penyiaran publik Israel, KAN, memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang.

"Kami sangat sedih atas kepergian sahabat dan mitra kami dalam daftar panjang produksi, serial, dan program. Dana adalah salah satu tokoh senior di industri televisi Israel dan memainkan peran sentral dalam menciptakan serta memimpin beberapa produksi korporasi yang paling menonjol dan berpengaruh," tulis KAN dalam pernyataannya.

KAN menambahkan kontribusi Eden tidak akan mudah dilupakan. "Warisan profesional dan pribadinya akan terus membentuk televisi Israel selama bertahun-tahun yang akan datang."

Athena sendiri dipilih sebagai lokasi syuting karena dianggap memiliki kemiripan visual dengan ibu kota Iran, mulai dari arsitektur jalanan hingga pencahayaan Mediterania yang khas. Kesuksesan serial ini membuat Apple TV memutuskan untuk mendanai musim keempat pada Desember lalu. (The Guardian/Z-2)