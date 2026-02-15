9 Rekomendasi Film Perang Paling Seru yang Wajib Ditonton

Berikut Rekomendasi Film Perang Paling Seru(Doc IMDB)

FILM perang adalah genre film yang mengangkat cerita tentang peperangan, konflik militer, atau kehidupan tentara di medan perang.

Film perang biasanya menampilkan pertempuran, strategi militer, serta dampak emosional dan kemanusiaan akibat konflik bersenjata. Ceritanya bisa diangkat dari kisah nyata maupun fiksi.

Berikut 9 Rekomendasi Film Perang Paling Seru

1. Saving Private Ryan (1998)

Film klasik tentang misi penyelamatan seorang tentara di tengah Perang Dunia II. Adegan pendaratan di Normandia sangat realistis dan menegangkan.

2. 1917 (2019)

Mengisahkan dua tentara Inggris yang harus menyampaikan pesan penting di medan Perang Dunia I. Terkenal dengan teknik pengambilan gambar seolah satu kali pengambilan.

3. Black Hawk Down (2001)

Berdasarkan kisah nyata pertempuran di Somalia, film ini penuh aksi intens dan strategi militer.

4. American Sniper (2014)

Kisah penembak jitu Angkatan Laut AS di Irak dan dampak psikologis perang terhadap dirinya.

5. Dunkirk (2017)

Menceritakan evakuasi besar-besaran tentara Sekutu dari pantai Dunkirk saat Perang Dunia II.

6. Hacksaw Ridge (2016)

Kisah nyata tentara medis yang menolak membawa senjata tetapi menyelamatkan banyak nyawa di medan perang.

7. Fury (2014)

Berfokus pada kru tank Amerika di hari-hari terakhir Perang Dunia II dengan aksi brutal dan emosional.

8. Letters from Iwo Jima (2006)

Film yang menampilkan sisi perang dari sudut pandang tentara Jepang dalam Perang Dunia II.

9. Lone Survivor (2013)

Berdasarkan kisah nyata operasi militer AS di Afghanistan yang berubah menjadi misi bertahan hidup.

Film-film di atas menawarkan kombinasi aksi, drama, dan emosi yang kuat. (Z-4)

