9 Rekomendasi Film Perang Paling Seru yang Wajib Ditonton

FILM perang adalah genre film yang mengangkat cerita tentang peperangan, konflik militer, atau kehidupan tentara di medan perang.
Film perang biasanya menampilkan pertempuran, strategi militer, serta dampak emosional dan kemanusiaan akibat konflik bersenjata. Ceritanya bisa diangkat dari kisah nyata maupun fiksi.
Film klasik tentang misi penyelamatan seorang tentara di tengah Perang Dunia II. Adegan pendaratan di Normandia sangat realistis dan menegangkan.
Mengisahkan dua tentara Inggris yang harus menyampaikan pesan penting di medan Perang Dunia I. Terkenal dengan teknik pengambilan gambar seolah satu kali pengambilan.
Berdasarkan kisah nyata pertempuran di Somalia, film ini penuh aksi intens dan strategi militer.
Kisah penembak jitu Angkatan Laut AS di Irak dan dampak psikologis perang terhadap dirinya.
Menceritakan evakuasi besar-besaran tentara Sekutu dari pantai Dunkirk saat Perang Dunia II.
Kisah nyata tentara medis yang menolak membawa senjata tetapi menyelamatkan banyak nyawa di medan perang.
Berfokus pada kru tank Amerika di hari-hari terakhir Perang Dunia II dengan aksi brutal dan emosional.
Film yang menampilkan sisi perang dari sudut pandang tentara Jepang dalam Perang Dunia II.
Berdasarkan kisah nyata operasi militer AS di Afghanistan yang berubah menjadi misi bertahan hidup.
Film-film di atas menawarkan kombinasi aksi, drama, dan emosi yang kuat. (Z-4)
Sumber: collider, movieweb
Film Midway adalah film perang epik yang mengisahkan Pertempuran Midway, salah satu pertempuran laut dan udara paling menentukan dalam Perang Dunia II
FILM perang biasanya identik dengan deru senjata, ledakan, dan aksi pertempuran penuh adrenalin. Namun, film Believe: Takdir, Mimpi, Keberanian, yang tayang mulai hari ini, (24/7) di bioskop,
FILM Believe: Takdir, Mimpi, dan Keberanian merilis poster dan trailer keduanya yang menampilkan sisi lain dari dampak perang. Tentang penantian yang tak pasti dari keluarga prajurit.
Film ini sangat menginspirasi dan menegaskan bahwa keberanian sejati tidak selalu datang dari kekuatan fisik, tetapi juga dari keyakinan dan prinsip yang kuat.
Film-film ini sering kali menampilkan karakter-karakter tentara, strategi pertempuran, dan dampak emosional serta psikologis dari perang terhadap individu dan masyarakat.
