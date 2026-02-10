Gading Marten dan Medina Liburan Bareng ke Abu Dhabi, Irfan Hakim: Lu Kawin Tahun ini?

Gading Marten dan Medina Dina(Doc Instagram Medina)

PUBLIK kembali dibuat baper dengan unggahan terbaru aktor Gading Marten di awal Februari 2026 ini. Setelah sekian lama membuat netizen penasaran dengan status hubungannya, mantan suami Gisella Anastasia tersebut akhirnya mulai go public secara tipis-tipis. Kali ini, destinasi mewah Abu Dhabi menjadi saksi bisu kebersamaan Gading dengan aktris cantik, Medina Dina.

Momen kebersamaan mereka yang diunggah di media sosial langsung dibanjiri komentar, termasuk dari rekan sesama artis. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah celetukan Irfan Hakim yang seolah memberikan sinyal bahwa lonceng pernikahan akan segera berbunyi bagi ayah dari Gempita Nora Marten ini.

Siapa Medina Dina? Profil Aktris yang Mencuri Hati Gading Marten

Bagi penikmat layar kaca, wajah Medina Dina tentu sudah tidak asing lagi. Lahir di Jakarta pada 27 Februari 1987, Medina memulai kariernya di dunia hiburan sejak tahun 2009. Namanya mulai dikenal luas saat memerankan karakter Wiwik dalam sinetron komedi populer Suami-Suami Takut Istri.

Seiring berjalannya waktu, Medina bertransformasi menjadi salah satu ratu FTV dan bintang sinetron drama. Beberapa judul besar yang pernah dibintanginya antara lain Suara Hati Istri, Jodoh Wasiat Bapak, hingga serial Magic 5. Selain berakting, Medina juga dikenal sebagai presenter dan model yang memiliki lingkaran pertemanan sosialita, termasuk bersahabat dekat dengan Enzy Storia.

Secara personal, Medina Dina diketahui pernah menikah dengan Prasetyo Wicaksono pada tahun 2016 sebelum akhirnya kembali melajang. Kedekatannya dengan Gading Marten mulai terendus publik sejak tahun 2024, namun keduanya sangat rapi dalam menjaga privasi hingga akhirnya perjalanan ke Abu Dhabi ini menjadi momen yang paling terbuka.

Awal Mula Pertemuan: Berawal dari Warung Nasi Tempong

Banyak yang mengira Gading dan Medina bertemu di lokasi syuting atau melalui lingkaran pertemanan artis. Namun, dalam sebuah kesempatan, Gading mengungkapkan fakta unik bahwa perkenalan mereka bermula dari urusan bisnis kuliner.

Pertemuan pertama terjadi saat Gading Marten membuka cabang kedua bisnis kulinernya di kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Saat itu, Medina hadir bersama keluarganya atas undangan Gading. Dari obrolan santai di warung nasi tempong tersebut, hubungan mereka perlahan mencair dan berlanjut ke tahap yang lebih serius.

Roy Marten, ayah Gading, bahkan mengonfirmasi bahwa hubungan putranya dengan Medina sudah berjalan lebih dari dua tahun. Hal ini menunjukkan bahwa liburan ke Abu Dhabi bukanlah sekadar perjalanan biasa, melainkan bagian dari kedekatan yang sudah terjalin cukup lama.

Isu pernikahan Gading Marten tahun 2026 ini semakin menguat setelah interaksi kocak di program televisi FYP Trans 7. Saat itu, Irfan Hakim sedang melakukan panggilan video dengan Gading yang tengah berada di Dubai dan Abu Dhabi. Tanpa basa-basi, Irfan melontarkan pertanyaan yang membuat Gading tersipu.

"Kata bokap lu, lu kawin tahun ini bener ya?" tanya Irfan Hakim dengan nada bercanda namun penuh selidik.

Mendengar pertanyaan tersebut, Gading Marten hanya tertawa terbahak-bahak dan menjawab dengan diplomatis. "Belum," jawab Gading singkat sambil menunjukkan pemandangan indah di Abu Dhabi.

Momen Romantis di Louvre Abu Dhabi

Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Gading membagikan foto saat mereka mengunjungi Louvre Abu Dhabi. Dengan caption kutipan puitis dari Rumi, "Wherever you are and whatever you do, be in love," Gading seolah menegaskan bahwa hatinya saat ini sedang berbunga-bunga.

Meski tidak hanya berdua, karena tampak pula pembalap Sean Gelael dan Hana Malasan dalam rombongan tersebut, kedekatan Gading dan Medina sangat menonjol. Medina bahkan meninggalkan komentar berupa emoji hati berwarna ungu yang dibalas dengan emoji hati merah oleh Gading, sebuah interaksi sederhana yang cukup untuk membuat netizen heboh. (Z-4)