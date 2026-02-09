Kang Daniel Resmi Jalani Wajib Militer hingga 2027, Unggah Surat Tulis Tangan yang Menyentuh Hati

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
PENYANYI Kang Daniel resmi berangkat untuk menjalani wajib militer pada Senin (9/2)i. Dalam unggahan di Instagram, ia membagikan foto dengan potongan rambut baru serta pesan, “Aku akan kembali.”
Komentar dari rekan sesama anggota Wanna One, Kim Jae Hwan, turut menyemangati, “Kembali dengan sehat!!!,” yang mendapat respon hangat dari penggemar.
Selain itu, Kang Daniel juga membagikan surat tulisan tangan yang mengungkapkan perasaannya menjelang keberangkatan.
Dalam surat tersebut, ia mengungkapkan, “Pada tanggal 9 Februari, saya akan menjalani wajib militer sebagai prajurit aktif di pusat pelatihan Nonsan. Saya selalu memperhatikan waktunya, namun jujur saya tidak menyangka masa penundaan ini. Meski begitu, saya merasa lega dan terhormat dapat melaksanakan tugas negara dalam keadaan sehat.”
Kang Daniel melanjutkan, “Meski harus berpisah sementara dengan masyarakat, saya akan terus berusaha untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih kuat. Selama dua tahun terakhir, saya banyak merenung mengenai perjalanan saya dalam bermusik dan menulis lagu, serta mengenai masa depan saya. Saya percaya penggemar kini mengenal saya lebih dalam sebagai pribadi, bukan hanya sebagai seorang penyanyi.” Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada penggemar yang selalu mendukungnya.
Kang Daniel mengakhiri suratnya dengan harapan, “Setahun setengah mungkin terdengar lama, tapi saat menghitung tanggal kelulusan, ternyata itu adalah tahun depan. Untuk menjadi versi terbaik dari diri saya, waktu terasa sangat terbatas. Saya harap penggemar bisa fokus pada pengembangan diri dan beristirahat sejenak. Kita akan memulai babak baru bersama-sama.”
Kang Daniel akan menjalani pelatihan dasar militer sebelum bertugas sebagai prajurit aktif di Angkatan Darat. Diharapkan, ia akan kembali pada tanggal 8 Agustus 2027. (Allkpop/Z-10)
Kementerian Pertahanan (Kemhan) secara resmi mengumumkan penguatan sistem pertahanan negara melalui keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN).
BTS dikabarkan akan menggelar tur dunia 2026-2027 di 34 negara, termasuk Jakarta, Indonesia. Simak daftar negara dan detail konsernya.
Protes kaum Yahudi ultra-Ortodoks di Yerusalem melawan undang-undang wajib militer berakhir tragis. Seorang remaja 18 tahun tewas setelah sebuah bus menabrak massa.
Pemerintah Jerman menyepakati rancangan sistem dinas militer baru untuk memperkuat Bundeswehr. Program ini menargetkan 260.000 tentara aktif pada 2035.
Aktor kesayangan penggemar drama Korea, Song Kang, akhirnya kembali menyapa publik setelah menyelesaikan wajib militer.
Lewat Truth or Lie, Hwang menunjukkan berbagai sisi dari dirinya yang belum pernah ditunjukkan kepada siapapun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved