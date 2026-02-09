Kang Daniel Resmi Jalani Wajib Militer hingga 2027, Unggah Surat Tulis Tangan yang Menyentuh Hati

Kang Daniel Resmi Masuk Wajib Militer(Dok. Allkpop)

PENYANYI Kang Daniel resmi berangkat untuk menjalani wajib militer pada Senin (9/2)i. Dalam unggahan di Instagram, ia membagikan foto dengan potongan rambut baru serta pesan, “Aku akan kembali.”

Komentar dari rekan sesama anggota Wanna One, Kim Jae Hwan, turut menyemangati, “Kembali dengan sehat!!!,” yang mendapat respon hangat dari penggemar.

Selain itu, Kang Daniel juga membagikan surat tulisan tangan yang mengungkapkan perasaannya menjelang keberangkatan.

Dalam surat tersebut, ia mengungkapkan, “Pada tanggal 9 Februari, saya akan menjalani wajib militer sebagai prajurit aktif di pusat pelatihan Nonsan. Saya selalu memperhatikan waktunya, namun jujur saya tidak menyangka masa penundaan ini. Meski begitu, saya merasa lega dan terhormat dapat melaksanakan tugas negara dalam keadaan sehat.”

Kang Daniel melanjutkan, “Meski harus berpisah sementara dengan masyarakat, saya akan terus berusaha untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih kuat. Selama dua tahun terakhir, saya banyak merenung mengenai perjalanan saya dalam bermusik dan menulis lagu, serta mengenai masa depan saya. Saya percaya penggemar kini mengenal saya lebih dalam sebagai pribadi, bukan hanya sebagai seorang penyanyi.” Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada penggemar yang selalu mendukungnya.

Kang Daniel mengakhiri suratnya dengan harapan, “Setahun setengah mungkin terdengar lama, tapi saat menghitung tanggal kelulusan, ternyata itu adalah tahun depan. Untuk menjadi versi terbaik dari diri saya, waktu terasa sangat terbatas. Saya harap penggemar bisa fokus pada pengembangan diri dan beristirahat sejenak. Kita akan memulai babak baru bersama-sama.”

Kang Daniel akan menjalani pelatihan dasar militer sebelum bertugas sebagai prajurit aktif di Angkatan Darat. Diharapkan, ia akan kembali pada tanggal 8 Agustus 2027. (Allkpop/Z-10)