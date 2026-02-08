Usai Rumahnya Dijarah, Eko Patrio Pilih Mengontrak demi Pulihkan Kondisi Psikologis

Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio.(Dok. MI/Susanto)

KOMEDIAN sekaligus politisi Eko Patrio sempat muncul ke publik setelah rumahnya dijarah pada Agustus tahun 2025 lalu. Usai aksi penjarahan rumahnya di kawasan Kuningan itu, Eko dan keluarga memutuskan untuk tinggal di rumah kontrakan di area pinggiran Jakarta. Eko menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil guna memulihkan kondisi psikologis anak dan istrinya akibat peristiwa penjarahan yang terjadi. Eko turut mengungkapkan bahwa ia masih memilih untuk mengontrak dan belum terpikirkan untuk kembali ke rumahnya yang lama.

Dari peristiwa penjarahan rumah beberapa politisi pada Agustus lalu, rumah Eko Patrio turut menjadi sasaran. Beberapa barang berharga raib, seperti perabotan rumah tangga, pakaian, dan elektronik. Beberapa orang bahkan sempat terlihat membawa keluar kursi, lampur, hingga kasur. Kediaman Eko di kawasan Kuningan tersebut juga mengalami kerusakan di bagian kaca dan jendela.

Aksi penjarahan tersebut telah ditangani oleh kepolisian. Kapolres Metro Jakarta Selatan menyatakan bahwa pihaknya telah membuat Laporan Polisi Model A untuk menindaklanjuti peristiwa penjarahan di rumah Eko Patrio. Laporan tersebut dibuat oleh Polri atas dasar kewajiban undang-undang yang memberikan hak bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan tanpa menunggu aduan dari pihak korban. Meskipun dikabarkan Eko telah memaafkan para pelaku penjarahan, ia tetap menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan. Eko pun turut berniat untuk mengintrospeksi dirinya sendiri dan lebih berfokus pada keluarganya.

Peristiwa penjarahan yang dialami oleh Eko Patrio terjadi di tengah sorotan publik akibat perilaku Eko yang berjoget di sidang tahunan MPR. Perilaku tersebut diunggah oleh dirinya sendiri melalui akun media sosial miliknya yang menuai kritik keras. Masyarakat menganggap bahwa Eko Patrio sebagai anggota DPR RI pada saat itu tidak berempati terhadap permasalahan rakyat. Usai menuai kritik dari publik, Eko kemudian mengunggah video permintaan maaf pada akun Instagram pribadinya.

Selain mengalami penjarahan rumah, Eko Patrio juga dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI oleh PAN selama empat bulan semenjak bulan November tahun lalu. (H-3)