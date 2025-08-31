Netizen Bagikan Kondisi Kucing Maine Coon Eko Patrio setelah Penjarahan Sabtu Malam

Kondisi kucing Eko Patrio yang dibagikan netizen.(Dok. TikTok @ryaanznn)

SETELAH penjarahan yang terjadi di kediaman Eko Patrio di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (30/8) malam. Media Sosial diramaikan dengan pertanyaan pet lovers, terkait kondisi kucing Eko Patrio. Diketahui Eko memelihara sejumlah kucing di kediamannya.

Salah satu akun TikTok @ryaanznn pria yang dituding sebagai oknum yang mengambil kucing maine coon milik Eko Patrio pun buka suara. Dia menegaskan, tak berniat mengambil kucing tersebut dan hanya menyelamatkannya dari kerumunan massa.

“Saya rescue kucing ini dari rumah Eko Patrio. Tolong kasih tahu dia guys kalau kucingnya aman bersamaku. Jika dia mau mengambil kucingnya balik, tolong kabari aku. Tapi kalau dia tak mau, aku akan mengurus kucing ini,” ujarnya dalam unggahan di TikTok.

Pemilik akun @ryaanznn pun menegaskan kalau kucing berwarna putih kecoklatan itu dirawat dengan baik, bahkan ditaruh di ruangan ber-AC dengan makanan yang terjaga. Dalam video yang diunggah, pun terlihat kucing Maine coon itu dalam keadaan baik dan sedang diberi minum.

"Tenang guys dia (kucing) di ruangan ber-AC kok dan makanannya terjaga," tulisnya.

Adapun aksi penjarahan terjadi di kediaman Eko Patrio, imbas dari sikap nir empati mantan anggota DPR tersebut yang berjoget-joget usai sidang MPR, pada 15 Agustus silam. Selain Eko Patrio, kediaman tokoh politik lain seperti Uya Kuya, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani juga dijarah. (H-3)

