Bawakan Lagu Ikonik Mister Rogers di Super Bowl LX, Lady Gaga Suarakan Pesan Kemanusiaan

Lady Gaga terpilih membawakan lagu ikonik Mister Rogers untuk iklan Super Bowl LX. (Rocket Redfin)

BINTANG pop dunia Lady Gaga kembali mencuri perhatian melalui kolaborasi emosional dalam iklan Super Bowl LX yang dijadwalkan tayang pada Minggu (8/2). Pemenang Grammy berusia 39 tahun ini membawakan ulang lagu legendaris milik Mister Rogers, "Won't You Be My Neighbor?", sebuah pesan yang menurutnya sangat krusial di tengah situasi dunia saat ini.

Dalam wawancara eksklusif melalui email dengan PEOPLE, Gaga mengungkapkan lagu tema Mister Rogers' Neighborhood mengingatkannya pada memori masa kecil yang indah.

"Dia adalah salah satu dari sedikit orang langka yang membuat Anda merasa menjadi diri sendiri saja sudah cukup," ujar Gaga. "Itu adalah pesan yang sangat kuat untuk dicontoh oleh anak-anak, dan hal itu terus melekat pada saya."

Simbol Keberanian dan Penerimaan

Bagi pelantun "Abracadabra" ini, Mister Rogers bukan sekadar tokoh televisi, melainkan simbol kebaikan dan penerimaan. Gaga sengaja mengaransemen lagu tersebut bersama Alex Smith dan Benjamin Rice untuk mencerminkan optimisme sekaligus ketegangan zaman sekarang.

"Saya ingin menyanyikannya dengan ketulusan dan optimisme. Saya ingin aransemen serta pembawaan saya penuh harapan, tetapi juga memiliki sedikit ketegangan dari masa kini," jelasnya.

Gaga menekankan esensi lagu tersebut adalah tentang kepedulian terhadap sesama. "Kami terus kembali pada kesederhanaan dari apa yang sebenarnya dikatakan Fred Rogers: Maukah Anda menjadi tetangga saya? Maukah Anda hadir untuk orang-orang di sekitar Anda? Itu adalah pertanyaan yang saya rasa perlu kita renungkan sekarang," tambahnya.

Latar Belakang dan Advokasi

Nilai-nilai kepedulian ini diakui Gaga berasal dari didikan orangtuanya, Cynthia dan Joseph, saat ia tumbuh besar di New York City. Ia mengenang bagaimana lingkungan keluarganya yang kelas pekerja selalu saling menjaga satu sama lain tanpa memandang perbedaan.

Melalui Born This Way Foundation, Gaga terus memperjuangkan komunitas yang terpinggirkan. Ia menyadari bahwa saat ini banyak masyarakat di Amerika Serikat yang merasa takut dan tidak terlihat.

"Kebaikan adalah mata uang gratis dari sumur yang tidak akan pernah kering, dan saya benar-benar percaya salah satu hal paling radikal yang bisa kita lakukan saat ini adalah memilih kebaikan, setiap hari. Sebanyak yang kita bisa," tegasnya.

Dukungan untuk Bad Bunny

Selain keterlibatannya dalam iklan Rocket dan Redfin tersebut, Gaga juga memberikan pujian kepada Bad Bunny yang akan menjadi penampil di halftime show Super Bowl LX. Mengingat pengalamannya memimpin panggung yang sama pada 2017, Gaga merasa Bad Bunny tidak memerlukan saran darinya.

"Jujur, saya rasa dia tidak butuh saran apa pun dari saya. Dia tahu siapa dirinya, dan itulah satu-satunya hal yang penting saat Anda melangkah ke panggung itu," pungkas Gaga.

Iklan berdurasi 60 detik yang menampilkan suara emas Lady Gaga ini akan menjadi salah satu sorotan utama dalam gelaran Super Bowl LX akhir pekan ini. (People/Z-2)