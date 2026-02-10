Drake Rugi Rp15 Miliar usai Kalah Taruhan di Gelaran Super Bowl

Headline
PLATFORM media sosial kembali meledak setelah gelaran Super Bowl LX di Levi’s Stadium berakhir dengan skor 29-13 untuk kemenangan Seattle Seahawks.
Namun, pembicaraan hangat bukan hanya soal trofi Vince Lombardi yang diangkat Seahawks, melainkan soal nasib sial yang menimpa rapper asal Toronto, Drake.
Pelantun lagu God’s Plan tersebut baru saja merelakan dana sebesar $1 juta atau sekitar Rp15,7 miliar melayang setelah jagoannya, New England Patriots, gagal total.
Sehari sebelum laga besar dimulai, Drake seperti biasa memamerkan "investasi" berisikonya di Instagram. Melalui platform taruhan Stake, ia memasang angka fantastis $1 juta atau sekitar dalam bentuk Bitcoin untuk kemenangan Patriots.
Jika saja Drake Maye dan kawan-kawan berhasil menumbangkan Seattle, Drake dijadwalkan membawa pulang payout sebesar $2,95 juta. Sayangnya, realita di lapangan berkata lain.
Pertahanan Seattle yang solid membuat Patriots tak berkutik, dan uang miliaran rupiah milik sang rapper pun hangus dalam hitungan jam.
Kekalahan ini bukan sekadar soal uang bagi publik internet, melainkan kejadian berulang atas fenomena Drake Curse atau Kutukan Drake. Istilah ini merujuk pada tren di mana atlet atau tim yang didukung secara publik oleh Drake cenderung mengalami kekalahan atau nasib buruk.
Meski Drake sempat mematahkan kutukan ini saat mendukung Kansas City Chiefs tahun 2024 lalu, insiden Super Bowl 2026 ini seolah mengembalikan reputasi sialnya di mata para petaruh olahraga.
Netizen dengan cepat membanjiri kolom komentar dengan candaan bahwa Patriots "sudah kalah" sejak Drake mengunggah slip taruhannya.
Bagi Drake, kehilangan $1 juta mungkin terasa seperti uang receh jika melihat total kekayaannya. Namun, aksi taruhan terbuka ini telah menjadi bagian dari personal branding-nya yang bergaya hidup high-stakes (taruhan tinggi).
Drake telah mengubah hobi bertaruhnya menjadi konten hiburan yang dinanti publik, baik mereka yang ingin melihatnya menang maupun yang menanti momen kekalahannya untuk dijadikan meme.
Meskipun harus menelan pil pahit di Santa Clara, diprediksi hal ini tidak akan menghentikan Drake untuk terus memasang angka besar pada ajang olahraga berikutnya.
Kekalahan ini justru semakin mengukuhkan posisinya sebagai raja drama di dunia taruhan selebriti global.
