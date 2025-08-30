EaJ Park Undur Pembukaan Tiket Konser di Jakarta, Berikut Jadwal dan Harga Tiket Terbaru

Konser EaJ di Jakarta.(Instagram)

Musisi Korea-Amerika, eaJ Park, dipastikan akan menggelar konser solonya yang bertajuk "The 1/9 Tour by eaJ" di Indonesia pada 21 November 2025 di Basket Hall GBK Senayan, Jakarta. Dalam konser tersebut, eaJ akan membawakan sejumlah lagu hitsnya seperti "Pacman", "Carcrash", dan banyak lagi.

Dikutip dari Instagram @rajawaliindonesia, yang merupakan promotor konser, semula penjualan tiket dijadwalkan pada 29 Agustus 2025, namun mengalami penundaan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk empati dan solidaritas terhadap situasi yang terjadi di Indonesia.

Promotor dan eaJ sepakat untuk menunda pembukaan tiket hingga Senin, 1 September 2025, pukul 10.00 WIB.

eaJ mengungkapkan hal ini lewat Instagram Story, "Penjualan tiket untuk tur 1/9 yang semula dijadwalkan pada Jumat, 29 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB, kini akan dimulai pada Senin, 1 September 2025 pukul 10.00 WIB. Stay safe semuanya," tulisnya pada Jumat (29/8).

Pihak promotor, Rajawali Indonesia, juga menyampaikan hal serupa di media sosial resmi mereka. Dalam unggahan tersebut, mereka menekankan pentingnya menempatkan nilai kemanusiaan di atas agenda konser.

"Penundaan ini adalah momen bagi kita untuk merefleksikan apa yang benar-benar penting: solidaritas dan kemanusiaan," tulis promotor di akun X mereka.

eaJ turut menunjukkan solidaritasnya kepada penggemarnya di Indonesia dengan membagikan ulang unggahan tema kepedulian di akun Instagram pribadinya.

Info dan Harga Tiket Konser EaJ

Tiket konser eaJ dapat dibeli secara resmi melalui situs FASTicket. Penggemar dapat memilih kategori tiket, mengisi data diri, dan melakukan pembayaran sesuai dengan metode yang tersedia. Berikut adalah rincian harga tiket yang diumumkan promotor melalui FASTicket.id:

CAT 1 (Standing Front Row): Rp1.650.000

CAT 2 (Standing): Rp1.050.000

CAT 3 (Seat Number): Rp1.500.000

Harga tiket belum termasuk biaya pajak pemerintah sebesar 10%, biaya platform 5%, dan biaya tambahan lainnya.

Meskipun ada penundaan dalam penjualan tiket, konser "The 1/9 Tour by eaJ" tetap akan digelar pada 21 November 2025. (Z-10)

