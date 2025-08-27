Joko Anwar Hadirkan Misteri di Teaser Legenda Kelam Malin Kundang

Legenda Kelam Malin Kundang(Dok. Come and See Pictures)

SETELAH sukses dengan Pengepungan di Bukit Duri (2025) dan Siksa Kubur (2024), Come and See Pictures hadir dengan produksi terbaru mereka Legenda Kelam Malin Kundang yang dibintangi Rio Dewanto dan Faradina Mufti. Film ini merupakan fim panjang pertama dari dua sutradara muda Rafki Hidayat dan Kevin Rahardjo dan akan tayang di bioskop pada 27 November 2025.

Malin Kundang adalah nama terkenal dari cerita rakyat yang dekat dengan masyarakat Indonesia tentang seorang anak yang merantau untuk memperbaiki nasib dirinya dan ibunya, namun setelah sukses dan kaya menolak mengakui ibunya.

Kisah yang tersaji dalam film Legenda Kelam Malin Kundang adalah adaptasi modern dari legenda ikonik ini lewat skenario yang ditulis oleh Joko Anwar, Aline Djayasukmana, dan Rafki Hidayat.

Dalam official teaser trailer Legenda Kelam Malin Kundang, kisah dimulai ketika seorang anak (Sulthan Hamonangan) pergi merantau ke kota, meninggalkan ibunya. Ia berjanji, kelak ketika punya uang akan mengirim untuk Ibunya, dan saat waktunya tepat, ia akan menjemput Ibunya untuk ikut pindah.

Hingga akhirnya, anak itu telah memasuki kehidupan dewasa (diperankan Rio Dewanto). Ia punya keluarga yang harmonis. Menjalani kehidupan rumah tangganya dengan bahagia bersama sang istri (Faradina Mufti) dan satu anaknya. Hingga suatu hari, seorang perempuan yang mengaku sebagai ibunya datang ke rumahnya.

“Ini Ibu kamu,” kata istrinya.

“Tapi aku sama sekali nggak ingat muka Ibuku bagaimana..” kata laki-laki itu yang diperankan Rio Dewanto.

Dengan scoring yang mendebarkan, official teaser trailer menuntun Rio Dewanto merencanakan sesuatu, menelusuri tempat-tempat tersembunyi di Jakarta, memeriksa kode-kode yang terselip di dalam catatannya, entah untuk apa.

Diproduseri oleh Joko Anwar dan Tia Hasibuan, Legenda Kelam Malin Kundang dikerjakan oleh tim yang membuat Pengabdi Setan, Pengepungan di Bukit Duri dan Siksa Kubur yang menjanjikan kualitas sinematik yang telah menjadi trademark mereka.

“Kami ingin menyegarkan kembali ingatan masyarakat tentang kisah-kisah legenda yang sangat dekat dengan masyarakat. Adaptasi ini kami harap bisa membuat cerita rakyat tetap hidup dan relevan bagi orang Indonesia,” ujar produser Legenda Kelam Malin Kundang Joko Anwar dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Rabu, (27/8).

Film dengan genre drama misteri ini diproduksi oleh Come and See Pictures, bekerja sama dengan Rapi Films dan Legacy Pictures, dengan Barunson E&A sebagai world sales agent. (M-3)