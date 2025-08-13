The Adams hingga Sheila on 7 Tampil di Banjarbaru dalam Buzz Youth Fest 4

Ilustrasi(MI/FATHURROZAK)

GRUP band The Adams akan melawat ke Banjarbaru, Kalimatan Selatan pada awal tahun 2026 bersama Sheila on 7. Keduanya akan manggung dalam Buzz Youth Fest edisi keempat yang dipromotori oleh Hectic Creative yang berbasis di Yogyakarta.

Ini sekaligus menjadi debut The Adams manggung di Banjarbaru, sementara ini akan menjadi nostalgia Sheila on 7 setelah hampir 7 tahun tidak manggung di Banjarbaru. Di Buzz Youth Fest, The Adams dan Sheila on 7 juga akan tampil bersama di antaranya Firsa Bersari, yang memutuskan comeback setelah hiatus, The Changcuters, dan Vierratale.

Buzz Youth Fest 4 akan digelar pada 24 Januari 2026 di Amanah Borneo Park, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nantinya setidaknya akan ada tiga panggung, termasuk panggung yang didedikasikan untuk para musisi lokal Banjarbaru dan Kalimantan Selatan.

“Tahun ini edisi ketiga sudah berjalan, itu di Surabaya, dan untuk edisi keempat tahun depan di Banjarbaru. Setiap kami menggelar Buzz Youth Fest, itu kami selalu meriset di kota tujuan, siapa yang ingin dihadirkan dan pengalaman apa yang dicari. Atas dasar itu, nama-nama itulah yang akan tampil,” kata founder Hectic Creative dan festival director Buzz Youth Fest Gerfian Riandra saat konferensi pers di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Senin, (11/8).

Bassist Sheila on 7 Adam Subarkah mengatakan, usai pandemi turut mengubah peta konser band-nya. Termasuk untuk menyambangi luar pulau Jawa.

“Setelah pandemi kan banyak perubahan di Sheila on 7. Kami baru mulai menemui pendengar kami di luar Jawa itu baru tahun kemarin. Kebetulan salah satu yang berjodoh di tahun depan adalah Buzz Youth Fest, yang akan ke Banjarbaru,” kata Adam.

Sementara itu, bagi grup band The Adams yang akan pertama kalinya manggung di Banjarbaru mengatakan tak sabar menantikan riuh penonton yang hadir. Mereka juga telah menyiapkan kejutan yang seru saat tampil.

“Senang banget ke sana. Kotanya belum pernah kami sambangi. Biasanya kami kayak bikin template setlist dalam waktu kurang sebulan, nanti kayak puzzle, diganti-ganti. Sering last minute mau manggung ditukar-tukar. Coret-coretannya nanti akan ketahuan apa yang diubah dan kami akan kasih kejutan supaya senang,” kata drummer The Adams Gigih Suryo Prayogo yang menyebut lagu Masa-Masa akan menjadi salah satu yang dibawakan.

Tiket Buzz Youth Fest 4 di Banjarbaru baru akan dibuka mulai 15 Agustus untuk periode presale, sementara untuk penjualan tiket reguler dimulai pada 5 September di situs resmi www.buzzyouthfest.com.(H-2)