LSF RI Ungkap Penyensoran tidak Lagi dengan Memotong Film

LEMBAGA Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) dalam melakukan penyensoran kini menerapkan skema proses klasifikasi usia, tidak dengan memotong atau mengaburkan langsung dari materi para sineas.
"Jadi kita tidak lagi memotong, tidak lagi blur, tidak lagi menggunting dari materi yang ada, tetapi kalau ada film yang tidak sesuai dengan kategori klasifikasi usianya," kata Ketua LSF Naswardi, dikutip Senin (11/8).
Naswardi menjelaskan LSF, dalam proses penyensoran film, menerapkan dua metode yakni meneliti dan menilai. Dalam meneliti berkaitan
dengan judul, tema, dialog, monolog, teks terjemahan, visualnya berkaitan dengan adegan.
Setelah melalui proses penelitian, LSF akan melakukan penilaian terhadap film yang masuk dengan menyesuaikan klasifikasi mencakup kategori Semua Umur (SU), 13+, Dewasa 17+, dan 21+.
"Misalnya filmnya untuk semua umur, tapi ada adegan kekerasannya. Maka kita memberikan catatan kepada pemilik untuk diperbaiki sesuai dengan kriteria untuk kategori semua umur," ungkap Naswardi.
Naswardi mengatakan dalam pemilihan klasifikasi usia untuk suatu film dilakukan dari pihak pemilik film atau para sineas, sedangkan pihak LSF lebih dominan untuk menyesuaikan proses klasifikasi usia yang telah dipilih para sineas untuk filmnya.
Jika pemilik film, telah menentukan klasifikasi usia tertentu yang diinginkan, mereka umumnya akan menyesuaikan berbagai aspek film, seperti adegan, dialog, tema, hingga judul.
"Kalau pemilik sudah punya gambaran perencanaan klasifikasi usianya dan banyak yang melakukan penyesuaian. Tetapi kalau pemilik tidak
mau disesuaikan dari sisi adegan, tema, judul, maka dia akan memilih klasifikasi usia yang sesuai, yang ditetapkan oleh LSF," jelas dia.
Lebih lanjut, Naswardi menambahkan kini LSF dalam proses penyensoran film tidak langsung memotong adegan karena materinya sudah dalam bentuk digital.
"Kalau dulu bentuknya pita solenoid, sehingga LSF potong kemudian digabungkan. Tetapi dengan materi yang saat ini berbasis digital tidak
mungkin lagi ada pemotongan dan penyuntingan, yang ada klasifikasi usia," pungkas Naswardi. (Ant/Z-1)
