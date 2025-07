Kelly Osbourne Kehilangan “Sahabat Terbaik” Usai Kepergian Ozzy Osbourne

Kelly Osbourne ungkap kesedihan mendalam atas kepergian Ozzy Osbourne, legenda Black Sabbath, yang meninggal dunia di usia 76 tahun.(Instagram)

Kelly Osbourne mengungkapkan kesedihannya setelah sang ayah, legenda heavy metal Ozzy Osbourne, meninggal dunia di usia 76 tahun.

Kepergian Ozzy terjadi hanya beberapa minggu setelah ia tampil bersama Black Sabbath dalam konser perpisahan yang penuh makna di kampung halamannya, Birmingham. Konser itu menjadi momen spesial bagi Kelly, yang bertunangan di belakang panggung dengan Sid Wilson, anggota band Slipknot.

Pertunjukan terakhir sang “Prince of Darkness” dihadiri keluarga, termasuk Kelly. Sejumlah musisi ternama seperti Ronnie Wood dari Rolling Stones, Metallica, dan Guns N’ Roses turut serta.

Baca juga : Ozzy Osbourne Meninggal, Aerosmith: “Ia Mengubah Musik Selamanya”

Sebagai pionir heavy metal, Black Sabbath dianggap sebagai band yang menciptakan genre tersebut. Pada 2003, Ozzy dan Kelly merilis versi cover lagu Changes milik Black Sabbath, yang berhasil menduduki posisi nomor satu di tangga lagu Inggris.

Dalam unggahan Instagram pertamanya sejak kabar duka, Kelly menulis lirik pembuka lagu tersebut disertai emoji hati patah:

“I feel unhappy, I am so sad. I lost the best friend I ever had.”

(“Aku merasa tak bahagia, aku begitu sedih. Aku kehilangan sahabat terbaikku.”)

Kelly dan Ozzy memang dikenal memiliki hubungan yang sangat dekat. Keduanya sempat tampil bersama dalam reality show MTV The Osbournes (2002–2005), yang menampilkan kehidupan keluarga mereka yang penuh kehebohan namun hangat. Belakangan, mereka juga kembali bersama lewat podcast keluarga bersama Sharon dan Jack Osbourne.

Dalam pernyataan resmi, keluarga Osbourne menulis: “Dengan kesedihan yang tak terlukiskan, kami harus menyampaikan bahwa Ozzy Osbourne telah meninggal dunia pagi ini. Ia pergi dengan tenang, dikelilingi keluarga dan cinta.”

Meski penyebab kematian tidak diumumkan, Ozzy diketahui lama bergulat dengan masalah kesehatan dan pada 2019 didiagnosis mengidap Parkinson. (BBC/Z-2)