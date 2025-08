Zakk Wylde Kenang Pesan Terakhir Ozzy Osbourne

Gitaris Zakk Wylde mengenang pesan terakhir Ozzy Osbourne usai penampilan terakhir Black Sabbath di Villa Park, 5 Juli 2025.(Media Sosial X)

GITARIS Zakk Wylde, yang lama mendampingi Ozzy Osbourne, berbagi kenangan tentang pesan terakhir dari sang "Prince of Darkness" yang meninggal dunia pada 22 Juli 2025 di usia 76 tahun. Dalam wawancara dengan Guitar World pada 29 Juli 2025, Wylde menceritakan momen terakhirnya berkomunikasi dengan Osbourne usai penampilan terakhir Black Sabbath di Villa Park, Inggris, pada 5 Juli 2025.

Wylde, 58, mengenang suasana ramai di ruang ganti seusai konser. "Semua orang ada di sana, jadi saya memilih memberi Ozzy sedikit ruang," ujar pentolan Black Label Society itu. Ia berencana bertemu Osbourne keesokan harinya, namun hal itu tak terwujud.

Pesan terakhir dari Osbourne tiba melalui teks: "Zakky, maaf, tadi di belakang panggung seperti rumah gila. Aku tak melihatmu. Terima kasih untuk segalanya." Pesan itu diakhiri dengan kalimat penuh kasih, "Aku sayang kamu, sobat." Itulah kali terakhir mereka berbincang.

Wylde menggambarkan penampilan Black Sabbath kala itu sebagai "luar biasa" namun tetap "seperti biasa." Baginya, yang terpenting adalah memastikan kondisi Osbourne baik-baik saja. "Melihat Ozzy di atas panggung untuk terakhir kali, itu momen yang tak terlupakan," katanya.

Hubungan Wylde dan Osbourne lebih dari sekadar profesional. "Ozzy adalah ayah baptis anak sulung kami," ungkap Wylde. Ia mengibaratkan Osbourne sebagai keluarga, selalu siap membantu kapan pun dibutuhkan, seperti mengurus rumah atau sekadar membawakan susu dan telur saat keluarga Osbourne sedang pergi.

Wylde bergabung dengan Black Sabbath pada 1987 dan terus bekerja bersama Osbourne secara berkala hingga awal 2000-an. Ia juga tampil dalam tur terakhir Osbourne, No More Tours II yang dimulai pada 2018, serta mendampingi Osbourne saat induksi Rock and Roll Hall of Fame pada 2024. (People/Z-2)