Deret Film yang Bakal Tayang Desember 2023

Desember 2023 menjadi momen yang ditunggu-tunggu bagi para pecinta film. Pasalnya, sejumlah karya visual terbaik bakal tayang pada bulan ini. Film-film tersebut bakal menghiasi bioskop dan juga layanan streaming dan bisa dinikmati sembari merayakan libur akhir tahun.

Berikut daftar film yang akan tayang pada akhir tahun 2023:

1. Leave the World Behind

Film thriller ini akan mulai diputar pada 10 Desember 2023. Diadaptasi dari novel berjudul sama, Leave The World Behind mengisahkan gangguan misterius yang menghampiri keluarga yang sedang berlibur di Airbnb. Dibintangi oleh Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Kevin Bacon, dan Mhya’la Herrold, film ini akan menawarkan pengalaman menegangkan melalui layanan streaming Netflix.

2. Wonka

Melalui Wonka, para penonton akan dibawa untuk melihat masa kecil sosok misterius Willy Wonka dan perjalanannya dalam membangun pabrik coklat. Dibintangi oleh Timothée Chalamet, Olivia Colman, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, dan Keegan-Michael Key, film ini akan tayang di bioskop mulai 8 Desember.

3. Aquaman and the Lost Kingdom

Para penggemar superhero akan mendapat suguhan baru pada akhir tahun ini. Warner Bros akhirnya merilis sekuel dari Aquaman, yaitu Aquaman and The Lost Kingdom. Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, dan Temuera Morrison masih akan kembali memerankan karakter-karakter ikonik mereka. Film garapan James Wan itu tayang pada 25 Desember.

4. Siksa Neraka

Dari dalam negeri, ada Siksa Nerak yang sejak lama telah menjadi erbincangan di ruang publik. Film tersebut mengisahkan tentang kehidupan setelah kematian. Dibintangi oleh sejumlah bintang Indonesia seperti Kiesha Alvaro, Nayla D Purnama, Ratu Sofya, dan Ariyo Wahab, film ini mulai meneror bioskop pada 14 Desember.

5. Layangan Putus The Movie

Bermodalkan kesuksesan serinya yang menggemparkan jagat maya, Layangan Putus The Movie mecopba peruntungannya di layar lebar. Film ini mengisahkan kelanjutan asmara yang penuh dengan problematika. Layang Putus The Movie bakal tayang di bioskop mulai 21 Desember.

6. Munkar

Film horor ini menceritakan teror di sebuah pesantren. Asal muasalnya adalah perundungan yang beruncung pada sebuah tragedi. akibat dari ajang balas dendam. Disutradarai oleh Anggy Umbara dan dibintangi oleh Adhisty Zara, Kaneishia Yusuf, Saskia Chadwick, Munkar tayang di bioskop mulai 21 Desember.

7. 13 Bom di Jakarta

Film ini bergenre action dan menggambarkan serangkaian teror bom di Jakarta yang didalangi beberapa pengusaha berkuasa di Indonesia. Dibintangi oleh Ardhito Pramono, Lutesha, Chicco Kurniawan, Rio Dewanto, Ganindra Bimo, dan Putri Ayudya, film ini akan menyajikan plot yang penuh intrik. 13 Bom di Jakarta tayang mulai 28 Desember. (Z-11)