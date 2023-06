Amber Heard Kembali Tampil di Depan Publik Setelah Menghilang Selama Setahun

AMBER Heard kembali tampil di depan publik pascaperseteruan dengan mantan suaminya yakni Johnny Depp setahun lalu. Heard hadir dalam Festival Film Taormina ke-69 di Italia dalam rangka pemutaran perdana filmnya In the Fire.

Dalam kesempatan itu, perempuan yang berusia 37 tahun tersebut terlihat sangat santai dan bahagia saat dia bercanda dan tertawa bersama teman-teman dan para pemeran In the Fire serta anggota kru, saat mereka menuju ke Teatro Antico di kota Sisilia.

“Ini adalah film yang tentang kekuatan cinta yang hampir supernatural. Ini tentang batasan yang dapat dilintasi cinta dan penciptaannya, dan benar-benar tentang kekuatan luar biasa dari cinta,” ungkapnya dilansir dari laman People, Minggu, (25/6).

Dalam film ini, Heard akan berperan sebagai psikiater pemula yang berusaha merawat anak yang putus asa. Berlatar pada 1899, di mana psikiatri masih dianggap tabu, film ini akan menceritakan tentang perjalanan psikiater yang mengunjungi daerah di Kolombia. Kedatangannya bermaksud untuk menyelesaikan kasus anak yang dianggap merupakan jelmaan iblis.

Perlu diketahui, saat ini Heard tengah menetap di Spanyol bersama putrinya yang berusia 2 tahun bernama Oonagh. Menurut salah satu sumber, kehidupan Heard di Spanyol sangat privasi dan keputusan tersebut diambil setelah sidangnya bersama Depp.

Selain film In The Fire, Heard juga kabarnya akan tampil kembali sebagai Mera di film Aquaman and the Lost Kingdom yang direncanakan tayang pada Desember mendatang. Hal tersebut dimungkinkan karena Heard muncul dalam trailer filmnya yang sebelumnya ditayangkan pada CinemaCon 2023.

