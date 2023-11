Raja Charles III Nobatkan Gelar Kehormatan MBE untuk BlackPink

SEBAGAI bukti pengakuan terhadap kontribusi luar biasa mereka dalam mendukung kampanye perubahan iklim, Blackpink, quartet K-pop yang sangat sukses, diangkat sebagai Anggota Kehormatan dari Ordo Kekaisaran Britania (MBE) oleh Raja Charles III. Penghargaan ini diberikan dalam sebuah upacara pemberian kehormatan pribadi yang diselenggarakan di Istana Buckingham pada Rabu (22/11) pagi. Keberadaan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, dan Ibu Negara Kim Keon-hee, turut menambah kekhidmatan acara tersebut. Sebelumnya, dalam sebuah jamuan makan kenegaraan yang diadakan beberapa hari sebelumnya, Raja Charles secara khusus memberikan penghargaan kepada Blackpink atas dedikasinya dalam mendukung isu perubahan iklim. Dalam pidatonya, Raja Charles mengevaluasi peran vital para anggota Blackpink sebagai Duta untuk Kepresidenan COP 26 Inggris dan sebagai advokat Utama untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Baca juga: Billions Club: The Series Hadir Lagi Kini Soroti Lisa Blackpink "Ini sangat menginspirasi melihat generasi muda Korea mendukung penyebab ini," ungkap Raja Charles. "Saya memberikan apresiasi kepada Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rosé, yang lebih dikenal sebagai Blackpink, atas peran mereka dalam menyampaikan pesan keberlanjutan lingkungan kepada khalayak global." Dalam pidato yang penuh apresiasi tersebut, Raja Charles juga menyoroti kekuatan budaya Korea dan perbandingannya dengan kekayaan budaya Britania Raya. "Korea telah menyamakan Danny Boyle dengan Bong Joon-ho, James Bond dengan Squid Game, dan 'Let It Be' dari The Beatles dengan 'Dynamite' dari BTS," ujarnya. "Budaya kita memiliki kemampuan luar biasa untuk menaklukkan imajinasi di seluruh dunia, mengubah kekuatan lembut yang disebut menjadi kekuatan bersama." Baca juga: Ozzy Osbourne, Si Pangeran Kegelapan yang Takut Film Horor Sebagai bagian dari sambutan hangat di Inggris, lagu dari Blackpink bahkan dimainkan oleh band militer Batalyon ke-1 Welsh Guards selama pergantian penjaga di Buckingham Palace. Sebuah video yang diunggah oleh Keluarga Kerajaan di Instagram menampilkan momen tersebut dengan keterangan yang humoris, "Pada hari Rabu, kita memutar Blackpink" (Merujuk pada kutipan terkenal dari film Mean Girls). Penghargaan MBE ini tidak hanya menjadi pencapaian luar biasa bagi Blackpink sebagai grup K-pop global, tetapi juga menegaskan peran mereka sebagai tokoh yang memiliki dampak positif dalam isu-isu lingkungan global. Dengan ini, Blackpink semakin merajut jejak prestasi yang mengilhami penggemar mereka di seluruh dunia. (Z-3)

SEBAGAI bukti pengakuan terhadap kontribusi luar biasa mereka dalam mendukung kampanye perubahan iklim, Blackpink, quartet K-pop yang sangat sukses, diangkat sebagai Anggota Kehormatan dari Ordo Kekaisaran Britania (MBE) oleh Raja Charles III.

Penghargaan ini diberikan dalam sebuah upacara pemberian kehormatan pribadi yang diselenggarakan di Istana Buckingham pada Rabu (22/11) pagi. Keberadaan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, dan Ibu Negara Kim Keon-hee, turut menambah kekhidmatan acara tersebut.

Sebelumnya, dalam sebuah jamuan makan kenegaraan yang diadakan beberapa hari sebelumnya, Raja Charles secara khusus memberikan penghargaan kepada Blackpink atas dedikasinya dalam mendukung isu perubahan iklim. Dalam pidatonya, Raja Charles mengevaluasi peran vital para anggota Blackpink sebagai Duta untuk Kepresidenan COP 26 Inggris dan sebagai advokat Utama untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.

Baca juga: Billions Club: The Series Hadir Lagi Kini Soroti Lisa Blackpink

"Ini sangat menginspirasi melihat generasi muda Korea mendukung penyebab ini," ungkap Raja Charles. "Saya memberikan apresiasi kepada Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rosé, yang lebih dikenal sebagai Blackpink, atas peran mereka dalam menyampaikan pesan keberlanjutan lingkungan kepada khalayak global."

Dalam pidato yang penuh apresiasi tersebut, Raja Charles juga menyoroti kekuatan budaya Korea dan perbandingannya dengan kekayaan budaya Britania Raya. "Korea telah menyamakan Danny Boyle dengan Bong Joon-ho, James Bond dengan Squid Game, dan 'Let It Be' dari The Beatles dengan 'Dynamite' dari BTS," ujarnya. "Budaya kita memiliki kemampuan luar biasa untuk menaklukkan imajinasi di seluruh dunia, mengubah kekuatan lembut yang disebut menjadi kekuatan bersama."

Baca juga: Ozzy Osbourne, Si Pangeran Kegelapan yang Takut Film Horor

Sebagai bagian dari sambutan hangat di Inggris, lagu dari Blackpink bahkan dimainkan oleh band militer Batalyon ke-1 Welsh Guards selama pergantian penjaga di Buckingham Palace. Sebuah video yang diunggah oleh Keluarga Kerajaan di Instagram menampilkan momen tersebut dengan keterangan yang humoris, "Pada hari Rabu, kita memutar Blackpink" (Merujuk pada kutipan terkenal dari film Mean Girls).

Penghargaan MBE ini tidak hanya menjadi pencapaian luar biasa bagi Blackpink sebagai grup K-pop global, tetapi juga menegaskan peran mereka sebagai tokoh yang memiliki dampak positif dalam isu-isu lingkungan global. Dengan ini, Blackpink semakin merajut jejak prestasi yang mengilhami penggemar mereka di seluruh dunia. (Z-3)