Rossa Ungkap Cara Undang Ryeowook Tampil di Konsernya di Bandung

PENYANYI pop Rossa mengatakan tidak sulit mengajak personel grup idola K-Pop Super Junior, Kim Ryeowook, untuk tampil dalam konsernya di Bandung, bulan depan, karena dia berteman baik dengan penyanyi tersebut.

Rossa mengatakan dia mengundang Ryeowook untuk menjadi bintang tamu dalam konser tur albumnya Another Journey: The Beginning hanya melalui pesan pribadi di media sosial Instagram.

"Ryeowook baru-baru ini punya Instagram, kemudian kami pun suka saling berbalas komentar maupun mengirim pesan pribadi, kata Rossa, dikutip Rabu (22/11).

"Aku kemudian mengirim pesan pribadi pada dia, 'Apa mau jadi bintang tamu di konser aku?' dan aku tidak menyangka dia mengiyakannya," tambah Rossa.

Rossa mengakui dia mengundang Ryeowook karena anggota Super Junior itu sempat membuat parodi video musik lagu Rossa Hati yang Kau Sakiti, beberapa tahun lalu.

Video parodi Ryeowook tersebut sangat berkesan bagi Rossa karena amat lucu. Selain itu, hal tersebut juga membuat kaitan antara Ryeowook dengan karya lagu Rossa sehingga membuatnya 'memenuhi syarat' untuk tampil di konsernya.

Penyanyi dari Korea Selatan itu juga sempat membawakan lagu tersebut saat konser tur dunia Super Junior: Super Show 9 di Jakarta, tahun lalu.

Dalam rangkaian konser tur yang telah berlangsung sebelumnya, Rossa mengundang penyanyi Rizky Febian, Andmesh, hingga Fadil Jaidi, yang punya hubungan dengan album musiknya, sebagai bintang tamu.

Hubungan dengan karyanya tersebut menjadi salah satu kriteria pemilihan bintang tamu untuk konsernya, ucap Rossa.

Keputusan mengundang Ryeowook juga terjadi lantaran Mahalini, yang juga diundang Rossa untuk menjadi bintang tamu di konsernya, sudah memiliki agenda di Malaysia pada hari H konser.

Selain itu, Rossa mengatakan bahwa hubungan pertemanan yang baik dengan Ryeowook adalah salah satu faktor yang membuat penyanyi Korea Selatan itu tanpa ragu mengiyakan ajakannya tampil di konser tur albumnya itu.

Meski kesepakatan menghadirkan Ryeowook tercapai dengan mudah, Rossa mengakui mempersiapkan penampilan dan latihan dengan Ryeowook cukup menantang, mengingat padatnya jadwal personel Super Junior itu.

Konser Another Journey: The Beginning merupakan rangkaian konser tur album Rossa yang diadakan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Konser tersebut akan digelar di Bandung, Jawa Barat, pada 1 Desember setelah sukses digelar di Kuala Lumpur, Singapura, Samarinda, dan Makassar sebelumnya. Tur album tersebut akan berakhir di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. (Ant/Z-1)