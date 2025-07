Queen of Pop Indonesia Rossa Taklukkan Malaysia lewat Konser Here I Am

Konser Here I Am di Malaysia(Dok. Rossa)

SETELAH meraih kesuksesan besar dengan terjual habisnya tiket lebih dari 12 ribu penonton di Indonesia Arena, Queen of Pop Indonesia, Rossa, kembali menorehkan prestasi di Malaysia. Konser bertajuk sama, Here I Am, berhasil menarik lebih dari 10 ribu penonton di Axiata Arena, Bukit Jalil pada akhir pekan lalu. Pencapaian ini menjadi bukti nyata eksistensi Rossa di dunia musik masih sangat kuat selama 30 tahun berkarya.

Di Jakarta, Rossa mencatatkan pencapaian bersejarah sebagai penyanyi solo Indonesia pertama yang menggelar konser tunggal berskala stadion nasional indoor di Indonesia Arena. Konser tersebut tidak hanya menampilkan pertunjukan musikal yang sarat emosi, tetapi juga menunjukkan kualitas produksi panggung dengan standar internasional. Tak lama berselang, Kuala Lumpur menjadi saksi penampilan sang diva nomor 1 Indonesia tersebut, yang disambut meriah oleh para penggemarnya yang memenuhi Axiata Arena.

Tiket konser Rossa dijual dengan kisaran harga mulai dari RM288 untuk yang termurah hingga yang termahal mencapai RM5 ribu. Acara megah ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk artis-artis ternama dari Malaysia dan Indonesia, serta beberapa anggota keluarga kerajaan Malaysia.

“Alhamdulillah akhirnya aku bisa kembali lagi ke panggung Axiata Arena Bukit Jalil setelah 15 tahun. Aku bersyukur sekali aku selalu bisa menganggap Malaysia sebagai negara keduaku. Karena apa? Karena kalian selalu menerima aku sebagai salah satu keluarga,” kata Rossa dengan bahagia, dikutip Media Indonesia dalam pernyataan resmi yang diterima Senin, (23/6).

Di antara para tamu istimewa, hadir sahabat dekat Rossa dari Malaysia dan Indonesia seperti Siti Nurhaliza, Nora Danish, Dayang Nurfaizah, Bella Astillah, serta Melly Goeslaw, Ivan Gunawan, dan Ruben Onsu. Siti Nurhaliza hadir mengenakan busana serba hitam dan didampingi oleh sang suami, Khalid Mohamad Jiwa. Momen spesial terjadi ketika Rossa dan Siti secara spontan berduet membawakan lagu Percayalah, yang dipopulerkan oleh Siti sendiri.

Dalam konser yang berlangsung lebih dari tiga jam tersebut, Rossa membawakan lebih dari 30 lagu hitsnya. Ia juga menggandeng sejumlah bintang tamu ternama, seperti Ariel, Ernie Zakri, MK K-Clique, Dipha Barus, Hael Husaini, Eka Gustiwana, serta dua grup vokal yang terdiri dari para anak didiknya di ajang pencarian bakat: The Ladies (Rimar, Syarla, Jemimah, Awdella) dari Indonesian Idol, dan para finalis One in A Million asal Malaysia (Kai Deva, Mary Grace, dan Zazleen).

“Saya merasa sangat diberkati dan terharu. Konser ini adalah bentuk syukur dan cinta saya kepada para penggemar di Indonesia, Malaysia, dan seluruh Asia Tenggara. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya selama ini,” imbuh Rossa.

Dalam konsernya kali ini Rossa juga membawakan lagu barunya yang berjudul Serasa X Juwita bersama Dipha Barus serta lagu barunya yang akan dirilis tahun ini bersama MK K-Clique yaitu Sinaran untuk album mini Asmara Dansa.

Pembeda

Sebagai pembeda dengan penampilannya di Indonesia, Rossa tampil memukau dalam dua gaun terbaru. Gaun pembuka berwarna putih merupakan karya desainer Adeline Ester, sementara gaun panjang berhias kristal Swarovski merupakan rancangan desainer ternama asal Malaysia, Khoon Hooi.

Konser Here I Am yang digelar di Axiata Arena, Bukit Jalil, Malaysia, dipersembahkan oleh Inspire Production, Yayasan Prihatin Nasional, dan Sah Entertainment. Dari sisi produksi, lebih dari 180 pekerja seni profesional turut terlibat, yang secara khusus didatangkan dari Jakarta ke Malaysia. Mereka terdiri atas penari latar, pemusik band, bintang tamu, dan lain-lain.

Tak hanya dari Indonesia, Rossa juga mendapat dukungan dari puluhan seniman Malaysia, termasuk penari dan musisi orkestra yang turut memeriahkan pertunjukan. Untuk penampilan panggung, Rossa tampil memukau dalam balutan 11 gaun eksklusif rancangan para desainer ternama dari Indonesia dan Malaysia, yang semakin menambah kesan elegan dan megah sepanjang konser berlangsung di dua negara tersebut.

Menurut Rossa, nama Here I Am sendiri adalah refleksi dari perjalanan karier Rossa serta legasi apa yang sudah ia capai hingga saat ini. “Judul konser Here I Am aku pilih sebagai penanda, aku sebagai seorang Rossa secara pribadi sekaligus sebagai pekerja seni. Secara pribadi, aku ingin mengajak sedap orang yang mendengarkan lagu-lagu aku untuk menerima keadaan diri tanpa rasa rendah diri, menghargai dan mencintai diri sendiri. Dan sebagai penyanyi, menjadi penanda karir aku dengan berbagai hits, album, penghargaan dan konser-konser yang telah aku gelar selama berkarier,” jelasnya. (M-3)