Disney Kembalikan Karakter Penjahat dalam Film Terbaru 'Wish'

DARI Cruella de Vil hingga Scar, Disney telah menciptakan banyak penjahat paling berkesan dalam dunia perfilman - tetapi penjahat yang bombastis telah mencolok absen dari kesuksesan terbaru studio ini.

Dalam film-film seperti "Frozen 2" dan "Raya and the Last Dragon," para pahlawan berhadapan dengan musuh abstrak seperti ketidakpercayaan dan xenophobia daripada primadona yang suka menyiksa anak anjing atau paman yang ingin merebut takhta, meninggalkan beberapa penggemar kecewa.

Hal itu akan berubah dengan "Wish," animasi bergaya klasik yang akan tayang di bioskop pada hari Rabu, yang merayakan ulang tahun ke-100 Disney dengan puluhan referensi kembali ke film-film awal studio - termasuk antagonis jahat mereka.

"Kami mendengar apa yang orang katakan di luar sana - para penggemar berkata, 'Berikan kami seorang penjahat! Penjahat yang benar-benar klasik!'" kata sutradara Chris Buck kepada AFP.

"Dan seorang penjahat yang tampan!" tambah sutradara lainnya, Fawn Veerasunthorn.

"Wish" mengikuti petualangan Asha, seorang gadis berusia 17 tahun yang berani yang tiba-tiba mendapati dirinya berhadapan dengan Raja Magnifico yang tampan dan berwatak ganda.

Magnifico - diisi suara oleh Chris Pine - adalah penyihir-raja yang tampaknya baik hati, dengan kekuatan untuk mengabulkan keinginan subjek-subjeknya dan mereka yang datang ke kerajaannya yang bersifat Medieaval dari berbagai penjuru.

Namun, ketika Asha (Arianna DeBose) melamar pekerjaan sebagai murid Magnifico, dia dengan cepat mengetahui bahwa raja tersebut hanya mengabulkan keinginan yang sesuai dengan tujuan egoisnya sendiri. "Ia memulai dengan pesona," jelas Veerasunthorn, tetapi "kita bisa melihat evolusi bagaimana dia menjadi penjahat sepanjang alur cerita."

Bagi produser Peter Del Vecho dan Juan Pablo Reyes Lancaster Jones, ada sesuatu yang "lezat" dalam menyaksikan seorang penjahat membuat semua pilihan yang salah. "Penjahat Disney lucu dan menyenangkan, dan kadang-kadang mereka berlebihan," kata Reyes.

"Tetapi mereka juga memiliki alasan untuk menjadi jahat. Dan lagu penjahat! Siapa yang tidak merindukan lagu penjahat?"

Merayakan

Film ini, dari pencipta "Frozen," diimpikan sebagai cara untuk merayakan seratus tahun animasi Disney. Pada awal proses, Buck dan penulis-produser Jennifer Lee mencari inspirasi dengan menyusun papan buletin raksasa dengan cuplikan gambar dari semua film sebelumnya dari studio ini.

Mereka dengan cepat menyadari bahwa tema umum yang menghubungkan film dari "Pinocchio" hingga "Moana" adalah karakter yang berharap pada bintang-bintang.

Secara visual, "Wish" menggunakan gaya cat air yang mengingatkan pada buku cerita dongeng yang awalnya menginspirasi Walt Disney untuk membuat fitur animasinya yang pertama, "Snow White and the Seven Dwarfs," pada 1937. Elemen-elemen khas Disney seperti hewan yang bisa berbicara mengingatkan pada film-film seperti "Pinocchio" dan "Bambi."

Dan ketika Asha membuat keinginan yang kuat, dia tanpa sengaja memanggil kehidupan sosok bintang yang nakal yang mengingatkan pada karakter Disney tertua dari semuanya - Mickey Mouse.

Sutradara Buck dan Veerasunthorn mendorong kru di berbagai departemen untuk menyarankan cara-cara mereka sendiri untuk menghormati warisan Disney, dan akhirnya harus membuat lembar Excel untuk melacak semua referensi ke film-film sebelumnya.

"Saya tidak tahu berapa banyak, tapi ada daftar semua isyarat yang kami miliki - dan itu adalah daftar panjang!" kata Buck.

Para pembuat film bahkan menggali masa kecil Walt Disney untuk inspirasi. Peneliti menemukan bahwa pendiri studio ini pernah berpakaian binatang dengan pakaian manusia di peternakan tempat dia tumbuh besar. Oleh karena itu, Asha ditemani dalam petualangannya oleh kambing berpakaian piyama bernama Valentino.

Tentu saja, ada penjahatnya, Raja Magnifico, yang memiliki nuansa nyata dari Ratu Jahat dari "Snow White," dan Maleficent dari "Sleeping Beauty."

"Tentu saja untuk film ini - untuk ulang tahun ke-100 - tampaknya hebat untuk merayakannya," kata Del Vecho. (AFP/Z-3)