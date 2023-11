GAC dan Isyana Sarasvati Bawa Pulang Piala AMI Awards ke-26

MALAM puncak AMI Awards ke-26 baru saja digelar. Ajang penganugerahan tertinggi untuk insan musik Indonesia ini akhirnya mengumumkan para pemenangnya, Rabu (8/11) malam lalu. Ada 62 kategori serta 5 penghargaan khusus yang diberikan oleh Yayasan Anugerah Musik Indonesia kepada para pelaku industri musik dalam negeri yang sudah turut meramaikan industri ini. Dari puluhan kategori tersebut, ada beberapa nama yang berhasil menarik atensi warga Indonesia. Salah satunya adalah trio Gamaliel, Audrey, Cantika (GAC). GAC yang baru saja kembali dari vakum, Maret silam, yang berhasil membawa pulang 3 piala AMI Awards sekaligus. Terlebih lagi, ketiga piala tersebut mereka bawa pulang lewat lagu comeback mereka yang berjudul BARU. Ketiga piala tersebut berhasil mereka raih melalui kategori Duo/Grup/Kolaborasi Soul/R&B, kategori Karya Produksi Grup Vokal Terbaik, dan Kategori Tim Produksi Suara Terbaik yang diisi oleh Kenny Gabriel, Michael Timothy, Herry Alesis, dan Ano Stevano. Baca juga: GAC Perkenalkan Budaya Indonesia di Pembukaan Kejuaraan Dunia Bola Basket Kembalinya trio GAC di industri musik Indonesia memang sangat mengobati rasa rindu para penikmat musik dalam negeri. Tidak heran jika single perdana mereka setelah kembali menjadi salah satu karya yang berbekas di hati masyarakat. Selain GAC, salah satu musisi terbaik bangsa, Isyana Sarasvati, juga berhasil menyabet 2 piala AMI Awards 2023 lewat kategori Artis Solo Rock/Instrumentalia Rock Terbaik dan kategori Album Terbaik Terbaik untuk album ISYANA, yang dirilis pada Mei silam. Ada yang menarik dari piala yang dibawa pulang Isyana Sarasvati. Untuk kategori Album Terbaik Terbaik, Isyana mendapatkan piala spesial yang bertaburkan permata hasil kolaborasi AMI Awards dengan Frank & Co. Menariknya, piala ini hanya diberikan untuk beberapa kategori terpilih. Baca juga: GAC Rilis Single Realy Really Want Kesuksesan ini sendiri menjadi satu titik sejarah yang akan terus menginspirasi Isyana Sarasvati dan juga GAC. Terlebih bagi GAC, ini adalah titik awal yang baik untuk kembalinya mereka dari vakum dengan label baru mereka, yakni SKY Entertainment. (RO/Z-1)

MALAM puncak AMI Awards ke-26 baru saja digelar. Ajang penganugerahan tertinggi untuk insan musik Indonesia ini akhirnya mengumumkan para pemenangnya, Rabu (8/11) malam lalu. Ada 62 kategori serta 5 penghargaan khusus yang diberikan oleh Yayasan Anugerah Musik Indonesia kepada para pelaku industri musik dalam negeri yang sudah turut meramaikan industri ini.

Dari puluhan kategori tersebut, ada beberapa nama yang berhasil menarik atensi warga Indonesia. Salah satunya adalah trio Gamaliel, Audrey, Cantika (GAC). GAC yang baru saja kembali dari vakum, Maret silam, yang berhasil membawa pulang 3 piala AMI Awards sekaligus. Terlebih lagi, ketiga piala tersebut mereka bawa pulang lewat lagu comeback mereka yang berjudul BARU.

Ketiga piala tersebut berhasil mereka raih melalui kategori Duo/Grup/Kolaborasi Soul/R&B, kategori Karya Produksi Grup Vokal Terbaik, dan Kategori Tim Produksi Suara Terbaik yang diisi oleh Kenny Gabriel, Michael Timothy, Herry Alesis, dan Ano Stevano.

Baca juga: GAC Perkenalkan Budaya Indonesia di Pembukaan Kejuaraan Dunia Bola Basket

Kembalinya trio GAC di industri musik Indonesia memang sangat mengobati rasa rindu para penikmat musik dalam negeri. Tidak heran jika single perdana mereka setelah kembali menjadi salah satu karya yang berbekas di hati masyarakat.

Selain GAC, salah satu musisi terbaik bangsa, Isyana Sarasvati, juga berhasil menyabet 2 piala AMI Awards 2023 lewat kategori Artis Solo Rock/Instrumentalia Rock Terbaik dan kategori Album Terbaik Terbaik untuk album ISYANA, yang dirilis pada Mei silam.

Ada yang menarik dari piala yang dibawa pulang Isyana Sarasvati. Untuk kategori Album Terbaik Terbaik, Isyana mendapatkan piala spesial yang bertaburkan permata hasil kolaborasi AMI Awards dengan Frank & Co. Menariknya, piala ini hanya diberikan untuk beberapa kategori terpilih.

Baca juga: GAC Rilis Single Realy Really Want

Kesuksesan ini sendiri menjadi satu titik sejarah yang akan terus menginspirasi Isyana Sarasvati dan juga GAC. Terlebih bagi GAC, ini adalah titik awal yang baik untuk kembalinya mereka dari vakum dengan label baru mereka, yakni SKY Entertainment. (RO/Z-1)