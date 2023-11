First Media Jalin Kerja Sama dengan Vidio

VIDIO dan First Media meresmikan kerja sama untuk menghadirkan paket Vidio Diamond bagi pelanggan First Media. Peresmian tersebut dilakukan dalam acara signing ceremony Vidio dan First Media yang berlangsung pada Rabu (8/11) di Graha Lippo, Tangerang. Kerja sama ini memperluas akses pelanggan First Media dalam menikmati konten hiburan dan tayangan olahraga premium seperti Liga Primer Inggris, NBA, Liga 1, UCL, La Liga, Serie A, hingga WTA. Paket ini juga menayangkan hiburan Vidio Original Series, Drama Korea, Tiongkok, Thailand, Film Hollywood & Bollywood, serta berbagai konten menarik lainnya di aplikasi Vidio. Baca juga: Serial Merajut Dendam Sudah Tayang di Vidio Chief Marketing Officer PT Link Net Tbk, Santiwati Basuki menyampaikan, "Permintaan akan konten hiburan dan olahraga terus meningkat, terutama pada musim pertandingan olahraga internasional. Data First Media pada kuartal pertama hingga ketiga di tahun ini menunjukkan bahwa konten olahraga dan hiburan berada pada posisi top 5 konten yang paling diminati pelanggan." "Melihat tren tersebut, kami terus berupaya menghadirkan akses bagi pelanggan First Media dalam menikmati konten hiburan serta tayangan olahraga yang amat diminati. Melalui kehadiran paket Vidio Diamond, kami berkomitmen untuk terus memperluas pilihan konten hiburan berkualitas kepada pelanggan melalui kerja sama yang kami miliki dalam semangat #LebihKencangLebihBebas," lanjutnya. Chief Operating Officer Vidio Hermawan Sutanto menambahkan, "Animo penayangan konten hiburan premium dan pertandingan olahraga lokal dan internasional, khususnya tayangan Premier League dan Liga 1 makin tinggi seiring dengan penetrasi broadband ke rumah-rumah. Hal tersebut membuat Vidio dan First Media berkomitmen menyediakan satu paket berlangganan yang akan memuaskan tidak hanya bagi penikmat olahraga, namun juga penikmat film dan drama series. Title-title hits original series Vidio seperti "Merajut Dendam" dan "Pertaruhan Season 2" akan segera hadir ke ruang tamu pelanggan First Media, semuanya hanya dengan satu paket berlangganan Vidio Diamond." Baca juga: Serial Love Ice Cream akan Tayang di Vidio Mulai 8 November 2023, tersedia promo spesial paket Vidio Diamond bagi pelanggan First Media dengan harga Rp49.500 selama satu bulan bagi pengguna baru dan selanjutnya akan dikenakan harga normal di Rp99.000 per bulan (kedua harga tersebut belum termasuk PPN). Paket ini dapat dinikmati oleh pelanggan First Media yang berlangganan paket Joy dan Star dengan Smart Box X1 Prime. First Media berkomitmen #DemiKamu kami #JadiLebihBerarti dalam memberikan pengalaman layanan terbaik serta terlengkap bagi pelanggan, melalui lebih dari 200 saluran TV kabel berkualitas tinggi hingga 4K dan layanan internet broadband hingga 1 Gbps. Para pelanggan bisa mengakses ragam tayangan pertandingan olahraga lokal maupun internasional seperti Premier League, BRI Liga 1, dan NBA. Selain itu, terdapat tayangan Vidio Original Series seperti Merajut Dendam, The Sexy Doctor is Mine 2, My Nerd Girl 2, Pertaruhan The Series, serta drama Korea, Anime, dan film Hollywood. (RO/Z-1)

