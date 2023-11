Postingan Pertama Ahn Bo-hyun Pasca Putus dengan Jisoo Blackpink Banjir Komentar

Aktor ternama Korea Selatan, Ahn Bo-hyun, yang dikenal atas perannya dalam drama Yumi's Cells, baru-baru ini mengambil momen istimewa untuk berbagi kebahagiaan dan pencapaiannya melalui akun Instagram pribadinya. Dia memposting foto dirinya memegang dengan bangga sebuah trofi yang diterimanya dalam rangka 18th Asia Model Festival dan langsung dibanjiri komentar.

Postingan ini segera mencuri perhatian publik karena merupakan postingan pertamanya setelah pengumuman putusnya hubungan asmara dengan anggota Blackpink, Jisoo.

Dalam foto-foto yang diunggah, Ahn Bo-hyun tampak gagah dengan mengenakan blazer hitam yang berkilauan, disertai dengan penampilan rambut yang sempurna. Keterangan yang menyertai postingannya berbunyi, "Saya tidak akan melupakan niat asli saya dan akan berusaha lebih keras untuk menunjukkan sisi terbaik dari diri saya. Terima kasih dengan tulus."

Baca juga: Jisoo Blackpink dan Aktor Ahn Bo-hyun Putus, Ada Apa?

Postingan ini mengundang beragam reaksi dari para penggemar. Banyak dari mereka mengungkapkan harapan agar pasangan selebriti ini bisa bersatu kembali, sementara yang lain penasaran apakah Ahn Bo-hyun merindukan anggota Blackpink tersebut. Namun, tak sedikit yang juga datang untuk membela aktor tersebut dan mengkritik invasi privasinya daripada menghargai prestasinya.

Pengumuman resmi mengenai putusnya hubungan Jisoo Blackpink dan Ahn Bo-hyun datang pada 24 Oktober, dan hal ini menjadi sebuah kejutan bagi banyak penggemar yang telah mendukung hubungan mereka.

Baca juga: Terkonfirmasi, Jisoo Blackpink Sudah Berkencan dengan Ahn Bo-hyun 3 Bulan

Pasangan ini pertama kali mengakui hubungannya pada bulan Agustus 2023, dan agensi keduanya, YG Entertainment dan FN Entertainment, mengkonfirmasi berita tersebut setelah keduanya terlihat bersama dan foto-foto kencan mereka menjadi viral. Sayangnya, karena jadwal yang padat dan tuntutan pekerjaan, keduanya akhirnya memutuskan secara bersama-sama untuk mengakhiri hubungan tersebut dan kembali menjadi rekan kerja.

Kiprah terbaru Ahn Bo-hyun di dunia hiburan tak bisa diabaikan. Aktor ini memulai debutnya dengan drama KBS yang berjudul Golden Cross dan sejak itu telah membangun karir yang mengesankan. Dia juga dikenal atas penampilannya dalam drama romantis fantasi yang sukses berjudul "See You In My 19th Life."

Selain itu, Ahn Bo-hyun sedang bersiap untuk merilis film terbarunya yang berjudul Noryang: The Sea of Death pada bulan Desember. Sementara itu, dia juga sedang mempertimbangkan peran yang akan dia mainkan dalam drama Love in the Moonlight. Semua prestasi yang telah dicapai oleh Ahn Bo-hyun mencerminkan dedikasi dan bakatnya dalam industri hiburan yang terus berkembang dan menunjukkan bahwa masa depannya yang cerah masih menanti di depan. (Z-10)