Noahfinnce Rilis Single Scumbag

MUSISI pop-punk Noahfinnce telah merilis single terbarunya Scumbag melalui Hopeless Records. Penyanyi sekaligus penulis lagu ini membuat karya terbarunya sebagai bentuk protes kepada para transfobik.

"Scumbag adalah lagu ejekan untuk para kaum transfobik dan TERF yang menyembunyikan kebencian mereka terhadap orang-orang trans di balik kedok 'melindungi para perempuan dan anak-anak'. Aku pikir semuanya akan lebih baik setelah aku menyatakan kalau aku adalah seorang trans pada 2017 lalu, tetapi dengan sekarang maraknya bahasan antitrans dan juga adanya beberapa peraturan legislasi anti-trans beberapa tahun terakhir ini membuatku terkejut - banyak orang-orang yang mengulangi omong kosong yang pernah dikatakan tentang kaum gay atau pun LGBTQ 50 tahun yang lalu," papar Noahfinnce.

"Aku lelah dengan para politisi dan juga selebritas yang dipandang masyarakat datang dan menciptakan gagasan bahwa orang-orang trans itu berbahaya dan telah melanggar hak-hak orang lain, padahal kenyataannya kami hanya ingin dibiarkan menjalani hidup secara damai sama seperti semua orang. Data selalu berada di pihak kami, tetapi upaya yang terus menjadikan kami sebagai kambing hitam yang terus meningkat ini telah memiliki efek yang merugikan pada komunitas kami," lanjutnya.

Tahun lalu, Noahfinnce merilis EP keduanya, My Brain After Therapy, yang menampilkan lagu-lagu seperti Worms, Tell Me That You're Okay, dan Lalala.

Noah memulai tahun ini dengan kuat dengan merilis singlenya No Point Pretending, sebuah kolaborasi yang brilian dengan Bears In Trees. Sekarang, Noah sedang mempersiapkan dirinya untuk merilis album perdananya yang sudah lama dinantikan.

Noahfinnce adalah nama moniker dari Noah Adams, seorang musisi yang mewakili suara dari generasi yang lelah diberi tahu bagaimana mereka seharusnya hidup.

Selain bernyanyi, ia juga merupakan seorang multiinstrumentalis yang bisa memainkan drum, gitar, bass, sampai ukulele. Noahfinnce siap untuk melawan tradisi lama, juga peran-peran yang orang-orang harapkan ia seharusnya jalani, dan akan terus mendorong dirinya untuk bisa mengekspresikan dirinya lebih lagi.

Ia membawa suguhan dan energi baru yang menyegarkan ke dunia musik rock alternatif dan juga pop-punk dengan lagu-lagunya yang bersemangat. (RO/Z-1)