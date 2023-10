Affania Fariza Balqis Tampilkan VAIA di Jakarta Fashion Week 2024

JAKARTA Fashion Week (JFW) 2024 mulai bergulir sejak Selasa (24/10). Acara yang berlangsung di Pondok Indah Mall 3 itu akan berlangsung hingga 30 Oktober besok.

Mengusung tema Fashion reformation, JFW 2024 menghadirkan koleksi dari desainer Tanah Air yang sudah dikurasi secara ketat.

Pada tahun ini, VAIA, merek sepatu lokal yang terkenal dengan keindahan payetnya berhasil tampil di JFW 2024. Berkolaborasi dengan desainer tanah air, Surya Abduh, VAIA menghadirkan koleksi yang terinsipirasi dari Ulos, kain asal Sumatera Utara.

Seiring dengan nilai yang kerap kali VAIA bawa yaitu bangga dengan buatan lokal, koleksi kali ini sangat kental dengan muatan lokal. Mulai dari motif ulos, hingga para wanita lokal di balik koleksi ini yang berkerja dengan sepenuh hati membuat karya untuk Indonesia.

Salah satu yang berperan penting dalam koleksi ini adalah, founder VAIA yaitu Affania Fariza Balqis yang mengaku sangat bangga dan gembira dengan karyanya yang ditampilkan di JFW kali ini.

“Saya sangat antusias sekali untuk kolaborasi ini, apalagi bisa menyuguhkan karya di JFW 2024. Ada 30 sepatu dan 9 tas yang ditampilkan di show yang bertajuk “Medan, The Journey of Enchanting Wastra”. Show “Medan, The Journey of Enchanting Wastra”juga terasa lebih spesial karena kehadiran Ibu Iriana Joko Widodo.

“Suatu kehormatan kalua karyaku juga bisa dilihat oleh Ibu Iriana”, tambah Affania yang ikut datang ke JFW pada Rabu (25/10).

Produk VAIA lainnya juga dibuat dan dipayet dengan anak bangsa. Affania mengatakan VAIA ingin memajukan dan mendukung perekonomian lokal. Dia berharap melalui koleksi yang tampil di JFW, para wanita Indonesia bisa bangga menjadi bagian dari negerinya dan dapat memancarkan pesonanya sendiri. (Z-6)