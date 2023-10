Wakili Indonesia, Model Cilik Sasha Bakal Berlaga di Kejuaraan Model Internasional

Indonesia banyak memiliki model cilik berbakat dengan segudang prestasi. Salah satunya model cilik Cahaya Varisha Lesmana atau yang akrab dipanggil Sasha, 8.

Putri pasangan Willy Lesmana dan Atinilam Kusumaning Chayuni ini memiliki prestasi yang membanggakan diantaranya sukses menjadi Ikon Bintang Runner Up Pertama dalam kontes Zema Star Icon. Sasha juga sukses menjuarai Winner of Face Model of Indonesia (Pemenang Wajah) dan juga sukses menjadi Winner of Prince and Princess International Indonesia (Pemenang Pangeran dan Putri). Di tahun 2023 ini juga, Sasha sukses menyabet gelar Official Mini Miss Tangerang 2023.

Pengalaman dan kebolehan gadis cilik yang akrab disapa Sasha di dalam dunia modelling sudah sangat mumpuni. Ia sukses di berbagai di dunia fesyen dalam tingkat lokal, nasional dan juga akan menuju kejuaraan fesyen atau model Internasional di Thailand pada akhir Oktober mendatang. “Saya memang senang bergaya di depan kamera dan juga catwalk. Mama dan papa sangat mendukung dan mengajari saya. Selain itu saya juga ikut kelas modelling untuk menambah keterampilan di dunia fesyen. Jadi suka banget kalau ada kejuaraan atau kontes pemilihan model di beberapa kejuaraan,” kata Sasha dalam sebuah kesempatan baru-baru ini.

Willy Lesmana, sang ayah mengatakan, bakat putrinya bisa dibilang natural. Hal itu dilihatnya sejak Sasha duduk di bang taman kanak-kanak (TK). “Bakatnya memang sudah ada sejak masih kecil. Jadi kami orangtua mendukung dan mengarahkan apa yang menjadi kesenangan Sasha. Setia pada kejuaraan modelling, dia sudah pasti senang, bahkan sampai nggak bisa tidur menjelang hari kejuaraannya,” cerita Willy. (B-4)