Model Gigi Hadid Kepergok Bersama Bradley Cooper

TOP model terkenal Gigi Hadid dikabarkan menjalin asmara dengan aktor Bradley Cooper. Kabar ini mencuat setelah keduanya terlihat menghabiskan waktu bersama di New York belakangan ini.



Pasangan ini terlihat mesra saat kencan usai makan malam di restoran Italia, Via Carota, New York, Amerika Serikat.



Gigi Hadid terlihat keluar dari restoran dengan busana kasual yang dipadukan jeans gelap dengan sweater krem. Sementara, Bradley Cooper menggunakan jeans, kaos, dan topi baseball.

Meskipun tertangkap kamera paparazi, Gigi Hadid maupun Bradley Cooper belum memberikan konfirmasi atau komentar resmi terkait hubungan mereka.



Sebelumnya, Bradley Cooper telah menjalin hubungan dengan model Irina Shayk, namun putus pada tahun 2017 setelah kelahiran putri mereka, Lea De Seine.

Di sisi lain, Gigi Hadid pernah dirumorkan menjalin asmara dengan aktor Leonardo DiCaprio. Namun, DiCaprio dilaporkan memiliki kekasih baru, Vittoria Ceretti, setelah rumor hubungan dengan Gigi Hadid. (Medcom.id/Z-4)