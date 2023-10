5 Anggota Pentagon Keluar dari Agensi CUBE Entertainment

GRUP K-Pop Pentagon, yang didirikan pada 2016 di bawah naungan CUBE Entertainment, sedang mengalami perubahan besar. Sehari sebelum peringatan debut ke-7 grup tersebut, Selasa (10/10), agensi yang mengelola mereka mengumumkan keluarnya 5 anggota dengan alasan kontrak yang habis.

Dilaporkan bahwa Yeo One, Yan An, Yuto, Kino, dan Wooseok telah berpisah dengan CUBE Entertainment, namun tidak ada komentar mengenai peran mereka sebagai anggota Pentagon dalam pernyataan tersebut.

Pada Senin (9/10), CUBE Entertainment menggunakan akun media sosial mereka, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter dan sekarang dikenal sebagai X, untuk membagikan berita dan memberi tahu penggemar tentang keluarnya 5 anggota ini. Agensi tersebut mengatakan,

"Halo, ini Cube Entertainment. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada UNIVERSE atas cinta dan dukungan mereka yang tak pernah berubah untuk Pentagon. Mengenai keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak mereka, mereka mengatakan, 'Sebelum kontrak mereka berakhir, kami telah melakukan diskusi yang mendalam dan jujur dengan anggota Pentagon. Setelah pertimbangan yang matang, kami telah memutuskan untuk mengakhiri kontrak eksklusif kami dengan Yeo One, Yan An, Yuto, Kino, dan Wooseok," papar agensi itu.

"Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Yeo One, Yan An, Yuto, Kino, dan Wooseok, yang telah menjadi bagian integral dari perjalanan kami selama tujuh tahun terakhir. Kami selalu mengharapkan yang terbaik untuk kebahagiaan dan kesuksesan mereka. Kami dengan tulus meminta Anda untuk memberikan dorongan dan dukungan Anda kepada Yeo One, Yan An, Yuto, Kino, dan Wooseok saat mereka memulai babak baru dalam hidup mereka," lanjut mereka.

Setelah berita tentang keluarnya anggota grup dari agensi muncul online, Yowon dari Pentagon menggunakan akun Instagramnya untuk membagikan surat yang tulus, yang mengonfirmasi hal yang sama.

Namun, dalam proses tersebut, baik CUBE Entertainment maupun anggota tidak membahas tentang pembubaran grup. Beberapa laporan berita media Korea Selatan (Korsel) mengindikasikan bahwa grup ini tetap dapat bertahan dan melanjutkan usaha mereka ke depan meskipun ada perubahan baru-baru ini.

Lineup asli Pentagon mencakup Jinho, Hui, Hongseok, E'Dawn, Shinwon, Yeo One, Yan An, Yuto, Kino, dan Wooseok, dengan E'Dawn meninggalkan grup pada 2018.

Grup K-pop itu dikenal sebagai raja lagu-lagu yang kurang dikenal, beberapa hits mereka termasuk VIOLET, Spring Snow, Sha La La, dan lain-lain.

Pada 30 Agustus, grup ini merilis album mini Jepang ke-6 mereka, PADO. Album ini mencakup lagu PADO Wave to Me (lagu utama) dan lagu-lagu sampingan seperti LOOP, (Shh) (versi Agustus), Billie Jean, dan Made in Heaven.

Sementara itu, Hui dari Pentagon juga merilis lagu Whale pada Juli. Hongseok dari Pentagon, yang baru-baru ini kembali ke grup setelah menjalani wajib militer, memberi isyarat kepada penggemar tentang situasi keuangan grup.

Dalam interaksi online dengan penggemar, Hongseok tampaknya menyiratkan dalam pesan yang sudah dihapus bahwa baik dia maupun anggota lainnya tidak mendapatkan uang dari kegiatan grup. (Z-1)