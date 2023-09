Disney Princess The Concert akan Digelar di Jakarta

ONE Step Forward dan Garuda Entertainment mempersembahkan Disney Princess The Concert untuk pertama kali di Jakarta. Konser itu akan diadakan pada 3 dan 4 November 2023 di Balai Sarbini.

Selama beberapa generasi, Disney Princess telah membuat kita terpesona dengan keberanian dan kebaikan mereka. Musik mereka telah menjadi soundtrack kehidupan kita.

Untuk pertama kalinya selama-selamanya musik Disney tercinta akan diselenggarakan secara langsung di Disney Princess The Concert. Acara ini akan didukung Favorites Broadway Steffanie Leigh (‘Mary Poppins’ in Mary Poppins) Bintang Disney Channel Storm Lever (‘Anne Boleyn’ in Six, ‘Young Donna’ in The Donna Summer Musical), Krysta Rodriguez (‘Cinderella’ in Into the Woods), dan Anneliesse van der Pol (‘Belle’ in Beauty and the Beast) dan juga Musik Director Benjamin Rauhal (Fiddler on the Roof) dan Raja yang mempesona Adam J Levy (Moulin Rouge).

Baca juga: Vokalis Terserang Covid-19, Metallica Jadwal Ulang Konser

Setiap impian mengenai Disney Princess akan menjadi kenyataan, dengan animasi yang nyata dan teatrikal efek yang mensihir para penonton serasa berada di dunia Disney.

Sementara para bintang pendukung acara akan menyanyikan lagu-lagu kesukaan Anda dan juga berbagi kisah cerita Disney di atas panggung secara ekslusif yang menyentuh hati.

Lagu-lagu How Far I’ll Go, A Whole New World, Colors Of The Wind, Part Of Your World, Almost There, dan Let It Go akan disuguhkan dalam pertunjukan Disney Princess The Concert yang berlangsung selama 2 jam, termasuk satu kali istirahat selama 20 menit.

Baca juga: Tiket Konser Morrissey Jakarta, Sold Out Kategori Tribune Green

Di setiap harinya akan ada dua pertunjukan, di jam yang berbeda. Pertunjukan yang pertama jam 14.30 - 16.30 WIB dan pertunjukan kedua jam 18.30 - 20.30 WIB.

Managing Partner One Step Forward dan Garuda Entertainment Roderick Tjandra mengatakan, “Saya memiliki putri kecil yang sebelum pandemi selalu menyanyikan Let It Go, saya pun sampai hafal dengan lagunya. Jadi, saya yakin putri saya akan sangat senang jika bisa menyanyikan langsung lagu itu."

"Bagi saya, ini adalah momen saya bisa berbagi dengannya. Saya tahu dia akan menyukai momen ini selamanya. Saya tahu banyak ayah lain yang memiliki perasaan sama dengan saya," lanjutnya.

Tiket untuk Disney Princess The Concert ini dibagi menjadi empat kategori yaitu:

DIAMOND (IDR 1.500.00)

PLATINUM (IDR 900.000)

GOLD (IDR 600.000)

SILVER (IDR 300.000)

Harga tersebut belum termasuk PPN dan biaya administrasi

Pembelian tiket dapat dilakukan secara online di official ticketing partner https://event.tix.id/event/disneyprincessconcert atau di www.disneyprincessconcert.id, mulai 26 September 2023 pukul 12.00 WIB. (RO/Z-1)