Tren Youtube yang Populer di Mata Anak-Anak Periode Juni-Agustus 2023

SEBUAH studi baru Kaspersky Safe Kids mengungkapkan konten YouTube yang paling diminati dan banyak dilihat anak-anak pada periode Juni 2023 dan Agustus 2023.

Serial kartun Skibidi Toilet adalah tren terpanas. Lacey's Flash Games mendapatkan jumlah permintaan pencarian terbesar pada kategori game. Sedangkan untuk filmnya, drama China We Fall in Love dan Love Forever Young menjadi yang terlaris.

Rata-rata, 61% anak-anak mendapatkan perangkat digital pertamanya antara usia 8 dan 12 tahun, terkadang lebih awal. Anak-anak menjelajahi dunia maya, berteman, bermain game, menonton film, dan belajar.

Kaspersky memeriksa pertanyaan online anak-anak untuk memahami apa yang menarik perhatian mereka pada musim panas ini. Analisis ini didasarkan pada data anonim yang disediakan secara sukarela oleh pengguna Kaspersky Safe Kids: permintaan pencarian dan aplikasi Android terpopuler yang diminta.

Selama musim panas ]2023, tiga aplikasi terpopuler di Android adalah YouTube (30%), TikTok (17%) dan WhatsApp (15%). Instagram menempati posisi keempat (9%). Menariknya, YouTube kids hanya mendapat 2,5% dan tidak memiliki jangkauan yang signifikan di kalangan anak-anak.

Sedangkan untuk YouTube, konten yang paling sering dicari oleh anak-anak adalah saluran dan vlogger yang merekam video hiburan, tantangan, atau gaya hidup (21%). Klasifikasi 'lainnya' mendapat 21%, dan biasanya berisi meme dan cerita yang tidak termasuk dalam kategori lain.

Blogger game berada di posisi ke-3 dengan 15% permintaan. Kategori tambahan yang menduduki puncak daftar adalah kategori seperti musik (13%), film, kartun, acara TV (12%), dan permainan (9%)

Skibidi Toilet adalah salah satu tren musim panas terbesar. Ini adalah serial kartun, yang dihosting di YouTube Shorts, dibuat oleh influencer Georgia DaFuq!?Boom!.

Dimulai dengan video pendek yang merupakan kumpulan bingkai abstrak di mana karakter utama berwujud kepala yang merangkak keluar dari toilet hingga mashup "Dom Dom Yes Yes" oleh Biser King dan "Give it to me" oleh Timbaland. Kini menjadi serial video dengan gaya, plot, karakter, dan fandomnya sendiri. Scibidi Toilet menghasilkan hampir 9% dalam TOP-1000 permintaan pencarian YouTube.



Sedangkan untuk vlogger dan influencer YouTube, pemimpin musim panas ini adalah Triple Charm, shfa, ViktoriaSarina, Fede Vigevani, Michou, Space Family, Fala Sério, A4, yang kontennya sebagian besar berupa video gaya hidup, tantangan, video unpackage, dan seputar kecantikan.

Mengenai topik konten game, Lacey's Flash Games menerima jumlah permintaan penelusuran terbesar pada musim panas ini.

Seperti Skibidi Toilet, Lacey’s Games berevolusi menjadi web horor berdasarkan Lacey – karakter yang muncul, misalnya, dalam flash game “Lacey’s Wardrobe” (intrik utama di sini adalah keberadaan game ini di kehidupan nyata).

Berbagai pembuat konten telah membuat cerita horor berdasarkan game tersebut – hal ini telah mendorong Lacey ke puncak daftar karakter horor musim panas ini.



Di antara influencer gamer utama, yang paling populer adalah IShowSpeed, Aphmau, Paluten, Problems dan Furious Jumper.

Dalam kategori 'film, kartun, dan acara TV', kartun memegang posisi terdepan – dengan hampir 50% kueri. Acara TV menerima 26 persen permintaan, yang merupakan kemenangan signifikan atas anime yang mendapat 16 persen pencarian.

Saluran MSA (My Story Animated) dengan bos Lady Bug, My Little Pony, Peppa Pig, dan Helluva tetap menjadi pemimpin yang tertandingi di antara penyedia kartun.

Sedangkan untuk acara TV, drama TV TIongkok We Fall In Love (2023) dan Love Forever Young (2023) menarik perhatian anak-anak.

Minat musik masih berkisar pada K-pop – hampir 19% permintaan pencarian berhubungan dengan band-band Korea Selatan dan BlackPink adalah pemimpinnya.

Kegilaan Barbie juga menarik perhatian anak-anak – mereka mencari “Barbie Girl” oleh AQUA dan “Barbie World” oleh Nicki Minaj & Ice Spice.

"Kita bisa melihat betapa cepatnya dunia game baru muncul dan berubah menjadi tren. Hal yang menarik adalah fenomena musim panas ini, Barbenheimer, tentu saja menarik perhatian anak-anak, namun tidak sampai mengambil alih tren musim panas saat ini – Skibidi Toilet atau Laycey's Flash Games. Tidak perlu diragukan lagi, anak-anak mengetahui tren arus utama dunia dalam film, buku, permainan, dll., namun pada saat yang sama mereka juga memiliki dunia sendiri – tidak biasa, mungkin sedikit aneh dari sudut pandang orang dewasa, dan itu sangat menarik untuk ditinjau dan dieksplorasi," papar Anna Larkina, pakar analisis konten web di Kaspersky. (RO/Z-1)