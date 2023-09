Penampilan Cinta Laura Meriahkan Pesta Pernikahan Nadya Astrella dengan Bill Aristo

Cinta Laura Menyanyi Pertama Kali di Pernikahan Nadya Astrella dengan Bill Aristo

Bagi aktris dan penyanyi Cinta Laura Kiehl tampil menyanyi di atas panggung adalah hal yang biasa. Namun, untuk sebuah acara resepsi pernikahan, hal itu pertama kali baru ia lakukan yakni di acara pernikahan Runner up Miss Indonesia 2018 Nadya Astrella Juliana dengan pengusaha furnitur William Aristo Suryono (Bill Aristo), yang diadakan di sebuah hotel mewah di Semarang, pada Sabtu (9/9)

Dalam acara pernikahan mewah bertemakan The Kingdom of Heart and The Royal Fairytale Wedding of 2nd Runner up Miss Indonesia 2018 itu, Cinta tampil sebagai penyanyi guest star bersama sejumlah artis lainnya, seperti Bambang Raguna Bukit atau yang akrab disapa Bams, eks vokalis grup band Samsons. Selain itu, ada pula penyanyi asal Thailand bernama Chiisa

Dalam acara yang juga diramaikan oleh MC Daniel Mananta dan Miss World Indonesia 2016 Natasha Mannuela itu, Cinta menari secara live sambil membawakan salah satu single terbarunya berjudul “Loco”.

“Terima kasih atas dukungan kalian semua yang ada di sini. Ada rahasia yang ingin saya sampaikan, ini adalah penampilan pertama saya di acara pernikahan ,” ujar Cinta di atas panggung.

Pada acara wedding yang dihadiri keluarga, teman dan para influencer juga finalis Miss Indonesia 2018 itu, Nadya mengenakan busana rancangan desainer Anaz Official, Monica Ivena dan Lily Sasongko. Sedangkan Bill yang dikenal memiliki usaha Arcraft Furniture mengenakan jas pagi dan malam hasil karya Wonghang Tailor.



Pada acara Holy Matrimony dimeriahkan penampilan Michael Panjaitan dan Bams. Sedangkan after party diisi oleh DJ RoyCDC yang juga dikenal sebagai kakak dari penyanyi rap Rich Brian. (RO/M-3)