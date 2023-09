Jungkook BTS Bersemangat Jadi Headliner di Global Citizen Festival 2023

GLOBAL Citizen Festival mengumumkan bahwa Jungkook BTS telah dijadwalkan masuk dalam lineup festival musik 2023 sebagai co-headliner. Idol K-pop berusia 26 tahun itu akan tampil di pada tanggal 23 September di Central Park, New York City.

Penyanyi lagu Seven ini bergabung dengan sesama headliner seperti Anitta, Ms. Lauryn Hill, dan Red Hot Chili Peppers, yang telah diumumkan sebelumnya pada bulan Agustus dan Juli.

Sisanya dari lineup untuk acara ini termasuk Megan Thee Stallion, Conan Gray, Stray Kids, D-Nice, dan Sofia Carson. Bintang BTS ini juga telah berbagi pernyataan dalam siaran pers tentang penampilan festival mendatangnya.

"Saya sangat senang bergabung dengan Global Citizen Festival tahun ini sebagai headliner!" kata Jungkook.

"Festival ini menyoroti masalah-masalah penting dan mendorong tindakan, dan saya senang bisa ikut serta. Saya tak sabar untuk tampil di depan banyak orang di Great Lawn di Central Park," lanjutnya.

Sejumlah advokat internasional juga telah dikonfirmasi akan berpartisipasi dalam acara ini, serta beberapa tamu selebriti. Bill Nye, Bridget Moynahan, Busy Philipps, Carmelo Anthony, Common, Connie Britton, Danai Gurira, Gayle King, Jordan Fisher, Lewis Pugh, Padma Lakshmi, Phoebe Gates, Rachel Brosnahan, dan Sophia Bush akan tampil.

Tiket gratis untuk festival ini bisa diperoleh dengan mengambil tindakan di aplikasi Global Citizen dan secara online di www.globalcitizen.org.

Penonton di rumah juga bisa menyaksikan acara ini secara langsung di ABC dan streaming di platform online. Penggemar bisa mempelajari lebih lanjut tentang tempat menonton festival di www.globalcitizen.org.

Jung Kook resmi memulai era solo pada bulan Juli dengan lagu Seven feat. Latto. Perilisan lagu ini diikuti oleh lagu My You dan Still With Yo di layanan streaming setelah sebelumnya hanya tersedia di YouTube dan SoundCloud. Selama musim panas, Jungkook tampil di Good Morning America dan di BBC Radio 1's Live Lounge.

Global Citizen Festival juga dihadiri oleh organisasi advokasi internasional Global Citizen. Festival ini bertujuan untuk mendorong para pemimpin dunia untuk mengatasi isu-isu seperti krisis iklim, kesetaraan perempuan dan anak perempuan, serta kemiskinan.

"Kampanye ini akan menyatukan jutaan suara, diperkuat oleh artis-artis terbesar di dunia, untuk menuntut tindakan mendesak dari para pemimpin dunia yang berkumpul di New York City untuk Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September," demikian pernyataan untuk acara tersebut. (Z-10)