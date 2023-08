Christine Hakim Bersimpuh di Kaki Ibunya, Ungkapan Syukur Setengah Abad di Seni Peran

AKTRIS senior Christine Hakim, 66, merayakan perjalanan karirnya selama 50 tahun di dunia seni peran. Perayaan itu digagas oleh aktor Reza Rahadian bertajuk ‘The Journey of Christine Hakim’.

Rencananya selama satu tahun penuh, akan ada pemutaran dan diskusi film klasik yang pernah dibintangi Christine sebagai bentuk apresiasi terhadap pelawatan sang aktris di dunia perfilman.

Pemeran film Eat Pray Love itu mengungkapkan rasa syukur atas sepak terjang yang telah ia lalui selama setengah abad lamanya untuk industri film.

Ia menyebut perjalanannya selama ini merupakan berkah dan takdir dari Tuhan untuk dirinya.

“Saya hanya dapat mensyukuri dan meyakini bahwa Allah sudah mengatur, menentukan dan menulis cerita dari kehidupan hamba-hambanya. Begitu pula kehidupan saya, khususnya di dunia film dengan dinamika yang telah dilalui, semuanya menjadi pembelajaran hidup yang luar biasa sampai saat ini dan sampai waktu yang sudah ditentukan Tuhan,” ujar Christine dalam konferensi pers, Rabu (30/8).

Perjalanan panjangnya di dunia film ternyata tak lepas dari dukungan sang ibu kepada aktris peraih penghargaan Asia Pasific International Film Festival itu. Christine menyebut ibunya selalu percaya kepada dirinya untuk dapat menjadi aktris terbaik.

Pelabelan dan stigma negatif di awal karir Christine juga selalu ditepis oleh sang ibu. “Dulu di awal karir banyak orang yang mencibir dan berkata pada ibu saya, ‘kok anaknya dibolehkan main film sih?’ Kalian tahu apa yang dikatakan ibu saya? ‘Saya percaya dengan anak saya’,” ujar Christine haru.

Emosi aktris Perempuan Tahah Jahannam itu seketika tumpah ketika mengenang bagaimana sang ibu mendukung penuh perjalanan karirnya. Dalam konferensi pers itu, Christine bersimpuh di kaki sang ibunda. Ia mengaku dirinya tak mungkin bisa sampai di titik ini tanpa keluasan hati dan dukungan penuh ibunya. (Z-4)