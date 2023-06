100 Lagu Pop Indonesia Terpopuler Sepanjang Masa

TIDAK hanya lagu mancanegara, Indonesia juga memiliki segudang lagu pop yang populer dari berbagai macam zaman. Seperti lagu-lagu yang dikeluatkan pada 2000 awal silam diman menjadi penanda tahun keemasan musik di Indonesia.

Berikut kami bagikan beberapa lagu hits bergenre pop oleh penyanyi Indonesia yang populer sepanjang masa.

Lagu Pop Indonesia 2000-an

1. Buka Dikit Joss - Juwita Bahar

2. Laksamana Raja di Laut (Zapin) - Iyeth Bustami

3. Jablai - Titi Kamal

4. Putri Panggung - Uut Permatasari

5. Oplosan - Wiwik Sagita

6. Keong Racun – Lissa

7. SMS - Ria Amelia

8. Alamat Palsu - Ayu Ting Ting



9. Goyang Inul - Inul Daratista

10. Colak Colek - Elvy Sukaesih

11. Payung Hitam - Iis Dahlia

12. Terlena - Ikke Nurjana

13. Cintamu dan Cintaku - Rita Sugiarto

14. Iwak Peyek - Trio Macan

15. Kucing Garong - Dede Setiawati

16. Bang Thoyib - Ade Irma

17. Jatuh Bangun - Meggy Z

18. Kocok-Kocok - Inul Daratista

19. Mbah Dukun – Alam

20. Hujan Kemarin - Taxi

21. Dua Cincin - Hello

Lagu Pop Populer Band 2000-an

22. Ku Tak Bisa – Slank

23. Tentang Aku, Kau & Dia - Kangen Band

24. Saat Kau Pergi – Vagetoz

25. Pupus - Dewa 19

26. Disini untukmu - Ungu

27. Cinta Dalam Hati - Ungu

28. Terlalu Manis – Slank

29. Ada Apa Denganmu – Peterpan

30. Hanya ingin Kau Tau - Repvlik

31. Posesif - Naif

32. Ku Katakan Dengan Indah - Peterpan

33. Sepanjang Hidupku - Pilot

34. Jangan Lupakan - Nidji

35. Tulus – Radja

36. Kenangan Terindah - Samsons

37. Bukannya Aku Takut - Juliette

38. Teman Tapi Mesra - Ratu

39. Ya Sudahlah - Bondan Prakoso

40. Not With Me - Bondan Prakoso

41. SKJ - ST12

42. Fallin In Love - J-Rock

43. P.U.S.P.A - ST12

44. Manusia Bodoh - Ada Band

45. Sahabat Sejati - Sheila On 7

46. Sahabat Jadi Cinta - Zigaz

47. Mungkin Nanti - Peterpan

48. Dewi - Alexa

49. Suara - Hijau Daun

50. Dan - Sheila on 7

51. Janci Suci - Yovie & Nuno

52. Merindukanmu - D'Masiv

53. Roman Picisan - Dewa 19

54. Bukan Pujangga - Basejam

55. Kau Curi Lagi - J-Rocks feat Prisa

56. Mahadewi – Padi

57. Baik-Baik Sayang - Wali

58. Cinta dan Benci - Geisha

59. Dik – Wali

Lagu Pop Populer Pria 2000-an

60. Ruang Rindu - Letto

61. Hampa - Ari Lasso

62. Dealova – Once

63. Sebatas Mimpi – Nano

64. Pecinta Wanita – Irwansyah

65. Kopi Dangdut - Fahmi Shahab

66. Panah Asmara - Afgan

Lagu Pop Populer Wanita 2000-an

67. Tak Ada Logika - Agnes Monica

68. Kekasih Yang Tak Dianggap - Pinkan Mambo

69. Gantung - melly goeslaw

70. Kasmaran - Pinkan Mambo

71. Oh Baby - Cinta Laura

72. Ku Bahagia - melly goeslaw

73. Denting - melly goeslaw

74. Pudar – Rossa

75. Sunny – BCL

76. Ku Tetap Menanti - Nikita Willy

Lagu Pop Indonesia Terbaru 2023

77. Tak Pantas Terluka - Keisya Levronka

78. Ditentukan Untuk Bersama - Once Mekel

79. Buru-Buru - Mahalini

80. Nyaman Tak Cukup - Raisa

81. Badai Telah Berlalu - Diskoria, Laleilmanino, BCL

82. Menangis Diam Diam - Ari Lasso

83. Cinta Tlah Terlambat - Stevan Pasaribu

84. Menyesal - Yovie Widianto, Lyodra, Tiara Andini, Ziva Magnolya





85. Sampai Mati - Anji

86. Menjelang Pagi - Fatin

87. Aku Yang Terluka - Judika

88. Tega - Tiara Andini

89. Komang - Raim Laode

90. Tak Di Tanganku - Juicy Luicy, Mawar de Jongh

91. Tak Segampang Itu - Anggi Marito

92. Lupakan Cinta - Rossa

93. Saat Kau Telah Mengerti - Virgoun

94. Bukan Manusia - Marion Jola

95. Mengertilah Kasih - Afgan

96. Jalan Pulang - Yura Yunita

97. Cukup Aku - Tissa Biani

98. Trauma - Elsya, Aan Story

99. Hatimu Untuk Siapa - Arief

100. Ego - Lyodra

Demikian rekomendasi 100 lagu terpopuler yang bisa kamu masukan ke dalam playlist harianmu. Enjoy sobat Media Indonesia. (Z-10)