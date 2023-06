Katy Perry Luncurkan Boxset Nostalgia

PENYANYI dan penulis lagu Katy Perry, 38, merayakan anniversary ketiga album pertamanya dengan meluncurkan sebuah set spesial bertajuk Katy Perry CATalog Collector's Edition Boxset.

"Aku tidak begitu percaya dengan peringatan tahunan dan aku bukan tipe orang yang merayakan itu. Tapi kali ini rasanya sangat sayang untuk dilewatkan karena semuanya benar-benar pas," kata Perry dalam unggahan di akun Instagramnya.

Beberapa lagu mahakarya yang dirayakannya ialah One of the Boys, yang memasuki usianya ke-15 bulan ini, lalu Teenage Dream, yang memasuki usia ke-13, Agustus mendatang, dan Prism yang akan memasuki usia ke-10 pada Oktober.

Dalam boxset spesialnya, Perry juga menyajikan vinyl limited edition dari tiga lagu andalannya tersebut. Perry juga menampilkan sejumlah foto lawas hasil pemotretan yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya.

Selain itu, ada beberapa bonus lagu dari albumnya terdahulu, yakni A Cup of Coffe dan I Think I'm Ready.

"Kalian akan melihat foto, behind the scene yang tidak pernah aku unggah sebelumnya dan pasti akan sangat menarik. Selain itu ada banyak merchandise nostalgia dari album-album terdahulu," ucapnya. (Z-1)