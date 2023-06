14 Fakta Menarik Insidious Jelang Peluncuran Film ke-5

SEKUEL film Insidious dimulai sejak 2010. Insidious adalah film horor supernatural yang disutradarai oleh James Wan dan ditulis oleh Leigh Whannell.

Ceritanya mengisahkan Josh dan Renai Lambert (Patrick Wilson dan Rose Byrne) ketika mereka berurusan dengan putra mereka Dalton (Ty Simpkins) yang tiba-tiba mengalami koma yang tidak dapat dijelaskan. Dengan bantuan ibu Josh, Lorraine (Barbara Hershey) dan paranormal Elise Rainier (Lin Shaye), mereka mempelajari rahasia kelam tentang masa lalu Josh dan bagaimana mereka dapat menyelamatkan Dalton dari dunia astral yang dikenal sebagai The Further.

Dua film Insidious pertama memperlihatkan alam semesta dari sekuel film ini, yakni tempat di mana proyeksi astral sangat nyata dan dapat memiliki konsekuensi hidup atau mati. Akhir yang menggantung dari Insidious: Chapter 2 (2013) menemukan Josh dan Dalton aman dari The Further dan kembali ke tubuh mereka.

Karena Insidious: Chapter 3 (2015) dan Insidious: The Last Key (2018) keduanya adalah prekuel, akhir dari Insidious: Chapter 2 tidak pernah dibahas. Penonton akhirnya akan kembali ke alur cerita Josh dan Dalton di Insidious: The Red Door (2023).

Film Insidious kelima yang akan datang berlatar 10 tahun setelah akhir Insidious: Chapter 2. Film

ini menceritakan tentang Josh Lambert yang sedang mengantarkan putranya Dalton ke universitas ivy-league.

Namun, impian kuliah Dalton menjadi mimpi buruk ketika setan masa lalunya tiba-tiba kembali menghantui mereka berdua. Untuk mengakhiri yang menghantui dan untuk menghentikan iblis sekali dan untuk selamanya, Josh dan Dalton harus kembali sekali lagi ke The Further untuk menghentikan mimpi buruk selamanya.

Film Insidious: The Red Door, atau Insidious ke-5 akan ditayangkan mulai 7 Juli 2023.

Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang alam semesta Insidious untuk mempersiapkan film kelima tersebut.

1. Hanya butuh tiga minggu untuk syuting Insidious (2010).

2. Saat James Wan menyutradarai dua film Insidious pertama dan dua film Conjuring pertama, ada banyak hubungan antara kedua alam semesta. Misalnya, Patrick Wilson berperan sebagai pemeran utama pria di kedua waralaba. Karakter utama dalam Insidious diberi nama Lorraine setelah Lorraine Warren di The Conjuring.

3. Dalam karakter Insidious, Leigh Whannell berbicara tentang menulis buku. Faktanya adalah bahwa Leigh Whannell benar-benar menulis naskah yang menjadi dasar film tersebut.

Leigh Whannell juga menulis Saw (2004) bersama James Wan. Aktor J. LaRose muncul di Saw (sebagai korban Jigsaw, Troy) dan Insidious (sebagai "Iblis Berambut Panjang").

4. Alec Baldwin, Ethan Hawke, dan Brendan Fraser dipertimbangkan untuk peran Josh Lambert.

5. Nicole Kidman, Renee Zellweger, Maya Rudolph, Emma Thompson, Ashley Judd dan Kate Walsh semuanya mengikuti audisi untuk peran Lorraine tetapi peran tersebut jatuh ke tangan royalti horor Barbara Hershey.

6. Barbara Hershey sebelumnya beradu akting dengan poltergeist yang sangat jahat di The Entity (1982). Lin Shaye juga royalti horor seperti yang dia lakukan di Alone in the Dark (1982), A Nightmare on Elm Street (1984), Critters (1986), Amityville: A New Generation (1993), Wes Craven's New Nightmare (1994), dan Snakes on a Plane (2006) sebelum Insidious dan bahkan lebih banyak peran horor setelahnya.

7. Ada juga referensi ke film horor lainnya di seluruh franchise. Di film pertama, Poltergeist (1982) direferensikan dalam adegan di mana karakter Leigh Whannell menyandarkan kepalanya di pulau dapur dan meletakkan steak di wajahnya.

8. Saat karakter Rose Byrne ketakutan di loteng keluarga, itu mencerminkan adegan dari The Exorcist (1973). Adegan pemanggilan arwah mencerminkan yang ada di The Changeling (1980).

9. Ceritanya sepertinya terinspirasi dari Ghost Boy episode 319 dari Unsolved Mysteries yang tayang pada 25 Juli 2001. Segmen tersebut berfokus pada Michael Jones, seorang anak laki-laki yang diteror oleh aktivitas paranormal termasuk Manusia Bayangan yang menolak untuk meninggalkan anak laki-laki itu sendirian meskipun telah dilakukan berbagai pengusiran setan dan intervensi oleh penyelidik paranormal.

10. Ibu anak laki-laki itu, Denice Jones, menulis sebuah buku berjudul The Other Side tentang pengalaman putranya. Deskripsi buku itu berbunyi: Ketika putra Denice yang berusia 10 tahun, Michael, mulai melihat benda-benda aneh yang ia gambarkan sebagai bayangan terang dan gelap, tidak ada yang percaya padanya.

Tetapi ketika benda-benda melayang dan orang-orang terkunci di lemari, mereka percaya bahwa rumah mereka berhantu. Mereka mencoba eksorsisme dan detektif psikis. Tidak ada yang membantu. Mereka bergerak, tetapi tindakan iblis terus berlanjut dan menjadi semakin berbahaya. Kemudian Denice menyadari bahwa bukan rumahnya yang berhantu; ini Michael.

11. Insidious bukan satu-satunya film horor yang terinspirasi dari episode Unsolved Mysteries.

12. Rumah sakit yang digunakan untuk kilas balik Lorraine di Insidious: Chapter 2 sama dengan yang ditampilkan di Halloween II (1981).

13. Dalam versi Spanyol, The Further disebut Limbo. Dalam teologi Katolik, Limbo adalah tempat antara Surga dan Neraka di mana orang yang lahir sebelum kehidupan Yesus Kristus dan bayi yang belum dibaptis pergi ke alam baka.

14. James Wan menjadi cameo sebagai sutradara teater di Insidious: Chapter 3.