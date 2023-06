Shawn Mendes dan Camila Cabello Putus Lagi, Kali ini Fix dan Final

PASANGAN selebriti Shawn Mendes dan Camila Cabello dilaporkan telah putus untuk kedua kalinya. Penyanyi Kanada berumur 24 tahun dan pelantun Havana berumur 25 tahun itu telah kembali bersama enam minggu yang lalu, tetapi putus dan kali ini sudah keputusan terakhir dan final mereka.

"Shawn dan Camila memiliki banyak sejarah dan mereka menguji air lagi setelah kembali ke kehidupan masing-masing," kata seorang sumber mengenai publikasi pasangan itu, yang terakhir terlihat nyaman di konser Taylor Swift, Jumat (26/6).

Sumber itu menyimpulkan, "Pada kenyataannya, keduanya tahu bahwa mereka tidak cocok satu sama lain secara romantis dan sekarang mereka hanya ingin pindah."

Kedua penyanyi itu menjadi pasangan selama dua setengah tahun, sampai memutuskan untuk berpisah pada November 2021. Meski sudah berpisah, keduanya tampak terlihat beberapa kali di New York, dan puncaknya saat sebuah video yang menunjukan mereka berciuman di festival Coachella, California, April lalu.

Sumber itu melanjutkan, “Tapi itu hanya tipuan dan mereka telah mengakhirinya sekarang. Mereka menyadari itu mungkin kesalahan untuk mencoba lagi. Hal-hal berakhir di antara mereka pertama kali karena suatu alasan."

Sebelum itu Shawn dan Camila sempat memberi pernyataan pada perpisahan pertama mereka, “Kami memulai hubungan kami sebagai sahabat dan akan terus menjadi sahabat. Kami sangat menghargai dukungan Anda dari awal dan terus maju.”

Perpecahan itu menginspirasi lagu Camila Bam Bam, di mana dia tampak membidiknya, mengingat dia telah berbagi foto dirinya sedang berselancar tak lama setelah mereka berpisah.

Di trek itu, dia bernyanyi: “Kamu bilang kamu benci lautan tapi kamu sedang berselancar sekarang. Aku bilang aku akan mencintaimu seumur hidup, tapi aku baru saja menjual rumah kita."

Shawn juga merilis lagu It'll Be Okay dan When You're Gone. Yang terakhir, dia berkata, "Kamu tidak pernah tahu seberapa baik kamu memilikinya sampai kamu menatap foto satu-satunya gadis yang penting." (Z-3)