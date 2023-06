Film Mata-mata 13 Bom di Jakarta Garapan Angga Sasongko Mulai Syuting

SETELAH tahap big reading, akhirnya proses syuting film 13 Bom di Jakarta dimulai. Ini akan menjadi proyek terbesar yang dilakukan oleh Visinema Pictures pada tahun 2023.

Setelah sukses dengan film heist pertama di Indonesia, Mencuri Raden Saleh, sutradara Angga Dwimas Sasongko kembali mencoba genre baru dalam industri perfilman Indonesia dengan 13 Bom di Jakarta.

Film 13 Bom di Jakarta bergenre espionage-action menjadi terobosan baru bagi Visinema Pictures yang dipimpin oleh Angga. Naskah film tersebut ditulis oleh Angga bersama Irfan Ramli.

Menurut Angga, film 13 Bom di Jakarta akan memasuki tahap produksi pada Juni 2023. Big reading dan bootcamp untuk para pemain sudah selesai dilakukan.

Workshop pertarungan dan pertempuran juga telah selesai. Selanjutnya, proses syuting akan dimulai selama 45 hari.

Angga mengungkapkan bahwa 13 Bom di Jakarta akan menjadi kejutan seru bagi penonton. Dia juga memperkenalkan para pemain melalui akun Instagramnya @anggasasongko.

Film 13 Bom di Jakarta melibatkan nama-nama besar seperti Rio Dewanto, Chicco Kurniawan, Lutesha, Ardhito Pramono, Ganindra Bimo, Putri Ayudya, Niken Anjani, Muhammad Khan, dan Rukman Rosadi. Dengan tema dan deretan bintang papan atas ini, 13 Bom di Jakarta dipastikan menjadi proyek besar bagi Visinema Pictures.

Sebelum proses syuting dimulai, 13 Bom di Jakarta telah menyelesaikan tahap big reading pada bulan Mei. Proses ini melibatkan semua pemain termasuk Angga Dwimas Sasongko sebagai sutradara, Taufan Adryan sebagai produser, dan sejumlah kru.

Dalam big reading, para pemain membaca naskah untuk mempelajari karakter dan adegan, baik untuk peran mereka sendiri maupun aktor lainnya. Keseruan big reading terlihat dari postingan foto para pemain di Instagram.

"Kira2 di project ini, kami kawan / lawan ??,” tulis Ganindra Bimo di akun Instagram pribadinya @ganindrabimo.

Dia juga mengunggah foto dirinya bersama Rio Dewanto. Ardhito Pramono juga berbagi keseruan serupa melalui akun Instagram pribadinya, @ardhitopramono.

“Setelah 2 tahun enggak main film, akhirnya tahun ini shooting lagi! Thank you Mas @anggasasongko udah diajak lagi! Plus ketemu 2 idola dari SD @chiccokurniawan @lutesha. This project’s gonna be fun! DUAR!” tulis Ardhito.

Sebelumnya, Angga telah mengumumkan proyek film 13 Bom di Jakarta melalui akun Instagram pribadinya @anggasasongko beberapa waktu yang lalu.

“I am happy to announce that my espionage action movie, '13 Bom di Jakarta' will start the principal photography next month. (Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa film genre aksi-spionase saya '13 Bom di Jakarta' akan memulai proses pengambilan gambar/syuting pada bulan depan)” tulis Angga di akun @anggasasongko lagi. (Z-10)