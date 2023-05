Ini Daftar Film Hollywood yang Tayang di Bioskop pada Juni hingga Desember 2023

Menjelang akhir tahun, deretan film baru yang akan tayang di bioskop biasanya akan bertambah banyak. Film-film dari para surtadara, rumah produksi, hingga aktor-aktor ternama umumnya dirilis menjelang akhir tahun. Memasuki paruh kedua tahun 2023, industri film global juga sudah bersiap merilis film garapan mereka ke publik. Berikut ini deretan film baru Hollywood yang akan tayang di bioskop pada Juni hingga Desember 2023 mendatang dilansir dari laman Rotten Tomatoes.

JUNI

1. Spider-Man: Across the Spider-Verse (2 Juni 2023)

Ini adalah salah satu film animasi yang sudah sangat dinantikan sejak tahun 2022. Sempat dikabarkan akan rilis tahun lalu, akhirnya Marvel Comics mengkonfirmasi film ini akan dirilis secara global pada tanggl 2 Juni mendatang.

Disutradarai oleh Joaquim Dos Santos, film ini akan melibatkan beberapa nama terkenal sebagai sosok pengisi suara dan persona dari tokoh di film. Mereka di antaranya adalah Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, dan Issa Rae.

Tak hanya sosok Spiderman yang hadir sebagai superhero dalam film ini, Marvel Comics juga menghadirkan sosok SpiderWoman yang suaranya akan diisi oleh Issa Rae.



2. Transformers: Rise of the Beasts (9 Juni 2023)

Waralaba Transformers kembali menghadirkan sajian baru yang akan memanjakan para penggemar film fiksi ilmiah bergende aksi dan petualangan yang dipenuhi dengan animasi 3D mutakhir ini. Kali ini lewat Transformers: Rise of the Beasts penonton akan diajak melihat kisah berlatar belakang pertengahan tahun 90-an. Sekitar satu dekade setelah latar Bumblebee.

Cerita film ini terinspirasi dari film Beast Wars: Transformers (1996). Film yang diproduksi oleh Paramount Pictures ini disutradarai oleh Steven Caple Jr yang juga menyutradarai film Creed II. Film ini akan dirilis pada 9 Juni 2023 di AS dan menyusul dalam waktu berdekatan di skala global.

3. Elemental (16 Juni 2023)

Elemental merupakan suguhan baru dari Pizxar yang akan dirilis secara global pada 16 Juni mendatang. Disutradarai oleh Peter Sohn, Elemental akan melibatkan Leah Lewis dan Mamoudou Athie sebagai pengisi suara.

Dalam ceritanya, para tokoh di Elemental merupakan warga sebuah kota di mana masyarakatnya mewakili elemen air, api, tanah, dan udara. Di mana, ada tokoh dari elemen api dan air yang menjalni pertemanan. Kisan mereka yang akan menjadi inti dari cerita bergenre fantasi, petualangan, dan drama komedi ini.

4. Indiana Jones and the Dial of Destiny (30 Juni 2023)

Bulan Juni 2023 akan ditutup dengan perilisan Indiana Jones and the Dial of Destiny yang akan tayang di jaringan bioskop global pada 30 Juni mendatang. Disutradarai oleh James Mangold.

Film yang diproduksi oleh Walt Disney Studios Motion Pictures terbaru ini sangat dinantikan oleh para penggemar setianya. Karena untuk pertama kalinya, film Indiana Jones tidak disutradarai oleh Steven Spielberg.

Banyak yang penasaran apakah Mangold akan bisa menyamakan atau bahkan melampaui kepiawaian Spielberg dalam menghadirkan kisah Indiana Jones yang ikonik.

JULI

1. Mission: Impossible - Dead Reckoning, Part One (14 Juli)

Masih dibintangi oleh sang legenda Tom Cruise yang sudah 27 tahun mengisi karakter Ethan Hunt, Mission: Impossible - Dead Reckoning, Part One kali ini disutradarai oleh Christopher McQuarrie. Selain Tom Cruise nama lain yang akan muncul adalah Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, dan Vanessa Kirby.

Sebenarnya film ini awalnya akan dirilis sebagai Mission: Impossible 8, tetapi dibatalkan karena alasan syuting yang terkendala pandemi covid-19. Setelah melalui proses syuting yang mengalami banyak penyesuaian, Paramount Pictures dan McQuarrie akhrirnya memutuskan membaginya menjadi dua bagian film. Part 2 film ini akan tayang di bioskop pada tahun 2024 mendatang.

2. Oppenheimer (21 Juli)

Penggemar Christopher Nolan pasti sudah tidak sabar ingin segera lompat ke bulan Juli. Tentu saja karena pada 21 Juli mendatang karya baru sutradara kawakan yang sebelumnya sukses menggarap The Dark Knight dan Dunkirk itu akan merilis film terbarunya, Oppenheimer.

Rasa penasaran penonton juga meningkat karena kali ini Nolan menggaet aktor Cillian Murphy, sebagai tokoh utama. Tak hanya Cillian Murphy, deretan aktor ternama Hollywood lainnya juga akan bermain di film ini, yakni Florence Pugh, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Rami Malek, Josh Hartnett, dan Benny Safdie.

Oppenheimer merupakan film biografi seorang fisikawan dengan julukan Father of the Atomic Bomb, J. Robert Oppenheimer. Naskah film ini ditulis oleh Christopher Nolan berdasarkan buku American Prometheus karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin.

AGUSTUS

1. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (4 Agustus)

Ini adalah film versi terbaru dan mutakhir dari waralaba Teenage Mutant Ninja Turtles. Seth Rogen dan Evan Goldberg menjadi produser film yang disutradarai oleh Jeff Rowe ini.

Diproduksi oleh Paramount Pictures film ini akan melibatkan Brady Noon, Nicolas Cantu, Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Paul Rudd, Jackie Chan, Giancarlo Esposito, Seth Rogen, John Cena, dan Ice Cube sebagai pengisi suara.

SEPTEMBER

1. The Equalizer 3 (1 September)

Sutradara Antoine Fuqua dan aktor Denzel Washington kembali berkolaborasi menggarap film terbaru dari waralaba The Equalizer. Film ini terinspirasi dari serial televisi klasik dengan nama yang sama.

Kali ini, Washington akan beradu akting aktris muda Dakota Fanning, yang sebelumnya bermain dengannya di film Man on Fire. Sama seperti versi-versi sebelumnya, The Equalizer akan mengangkat cerita dengan genre aksi, fiksi ilmiah, dan thriller.

2. The Conjuring 4 (8 September)

Salah satu film horor barat paling sukses, The Conjuring kembali akan hadir menghantui para penonton di jaringan bioskop global lewat The Conjuring 4. Disutradarai oleh Michael Chaves, film ini akan dibintangi oleh aktor Bonnie Aarons.

Pertama kali di rilis pada 2018, film-film lanjutan dari The Conjuring juga sukses meraih penonton global. Bahkan tokoh setan Valak yang muncul di The Conjuring (2018) sampai dibuatkan filmnya sendiri, berjudul The Nun.

OKTOBER

1. Pain Hustlers (27 Oktober)

Sutradara film Harry Potter and Fantastic Beasts, David Yates akan kembali menyuguhkan tontonan di Oktober 2023 mendatang. Film berjudul Pain Hustlers ini merupakan film drama thriller yang terinspirasi dari kisah nyata tentang konspirasi bisnis rintisan bidang farmasi yang melakukan beberapa aksi kriminal.

Pain Hustlers akan dibintangi oleh aktris peraih berbagai penghargaan, Emily Blunt. Blunt akan beradu akting dengan Chris Evans, Andy Garcia, Catherine O’Hara, dan Jay Duplass.

NOVEMBER

1. Dune: Part Two (3 November)

Sukses dengan film pertama Dune yang dirilis tahun 2021, Warner Bross kembali membuat sekuel Dune yang akan dirilis pada 3 November mendatang. Denis Villeneuve kembali akan berperan sebagai sutradara film bergenre fiksi ilmiah dan petualangan ini.

Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, hingga Javier Bardem masih akan hadir sebagai pemain di Dune: Part Two. Film ini direncanakan akan tayang di HBO Max.

2. The Marvels (10 November)

Menggandeng Nia DaCosta sebagai sutradara, Marvel Cinematic Universe (MCU) kembali menghadirkan film menjelang akhir 2023 mendatang, The Marvels. The Marvels merupakan sekuel dari Captain Marvel yang dirilis tahun 2021.

Beberapa nama yang akan terlibat sebagai pemain di The Marvels adalah Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, dan Samuel L. Jackson.

3. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (17 November)

Film terbaru dari waralaba Hunger Games ini diangkat dari buku berjudul sama karya Suzanne Collins. Film ini akan menghadirkan kisah dan kehidupan di negeri Panem beberapa sekade sebelum kisah perjuangan Katniss Everdeen terjadi.

Namun, meski merupakan bagian dari kisah Hunger Games, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes ini tidak akan menceritakan atau menghadirkan petualangan lain dari Katniss Everdeen dan para pejuang kemerdekaan lainnya di trilogi Hunger Games pendahulunya. Film ini akan fokus pada Coriolanus Snow sebelum dia menjadi seorang tiran dan antagonis di trilogi Hunger Games.

DESEMBER

1. Leave the World Behind (10 Desember)

Ini adalah film bergenre thriller yang dibuat berdasarkan novel berjudul sama. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang tengah berlibur di Airbnb tetapi harus mengalami berbagai kejadian menegangkan di tengah liburannya tersebut.

Leave the World Behind disutradarai oleh Sam Esmail akan dibintangi Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Kevin Bacon, dan Mhya’la Herrold. Film ini direncanakan tayang di Netflix.

2. Wonka (15 Desember)

Wonka akan menceritakan tentang kisah hidup masa kecil sosok Willy Wonka yang misterius. Dalam film ini akan terjawab bagaimana awalnya sosok Mr Wonka bertemu dengan Oompa-Loompas dan berhasil membangun pabrik cokelat kesayangannya.

Disutradarai Paul King yang sukses menyutradarai Paddington (2014), film ini akan dimainkan oleh Timothée Chalamet sebagai Willy Wonka dan aktor lainnya yakni Olivia Colman, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, dan Keegan-Michael Key.

3. Aquaman and the Lost Kingdom (25 Desember)

Setelah menunggu lama sejak 2018, Warner Bross akhirnya akan merilis sekuel dari Aquaman, Aquaman and the Lost Kingdom. Film ini akan dirilis bertepatan dengan hari Natal 2023.

Kembali disutradarai oleh James Wan, film bergenre fantasi dan petualangan ini juga akan kembali dibintangi beberapa aktor dan aktris yang sama. Di antaranya ialah Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, dan Temuera Morrison.

4. Legally Blonde 3 (Desember)

Pecinta tokoh Elle Woods, sang pengacara cantik yang karismatik, lucu, jujur, dan baik hati akan bisa kembali melihat kisah hidup Woods yang tak pernah membosakan. Meski dibangun dengan kisah drama komedi dan romantis yang sederhana, Legally Blonde selalu sukses meraih hati penggemarnya.

Tak heran meski versi pertamanya sudah tayang lebih dari 20 tahun lalu tepatnya tahun 2001 dan sekuelnya di tahun 2003, film ini masih diminati para pekerja Hollywood untuk kembali diproduksi. Meski belum ada tanggal pastinya, film ini direncanakan tayang di Desember 2023 mendatang dengan tetap menghadirkan Reese Witherspoon sebagai Elle Woods.

Nah, pecinta film, itulah daftar film-film Hollywood yang akan dirilis pada Juni hingga Desember 2023 mendatang. Jangan lupa dicatat supaya tidak terlewat menontonnya di bioskop, ya!

(Z-9)